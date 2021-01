TCL 20 5G i TCL 20 SE – Android 11 na pokładzie, a co poza tym?

Styczniowe targi CES nigdy nie były kojarzone ze smartfonami – stricte mobilne były zawsze MWC, które odbywają się pod koniec lutego lub na przełomie lutego i marca. Mimo to co roku w styczniu debiutuje kilka kolejnych smartfonów. Tym razem swoje nowości na CES postanowiła zaprezentować firma TCL. I to nie jedną nowość, a kilka. Oto one.

Smartfony z nowej serii TCL mają się charakteryzować przede wszystkim zastosowaniem ekranów NXTVISION 2.0, zadaniem których ma być poprawa jakości wyświetlanych treści, w tym konwersja treści SDR do HDR w czasie rzeczywistym, kalibracja kolorów i opcje chroniące wzrok.

TCL 20 5G – 5G poniżej 300 euro

Na pierwszy ogień leci TCL 20 5G, którego wstępną specyfikację i wygląd poznaliśmy już w listopadzie dzięki przeciekowi Evana Blassa.

Ostatnio miałam okazję testować smartfon TCL 10 Plus i cieszy mnie, że nie jest to jedyny niebieski telefon w ofercie tej marki. TCL 20 5G jest jeszcze ładniejszy, a to głównie za sprawą inaczej rozmieszczonej wyspy z aparatami i charakterystycznemu paskowi na obudowie (zauważyliście, że coraz więcej producentów zaczyna stosować podobne rozwiązanie? ;)).

Jeśli chodzi o parametry techniczne, na pierwszy ogień wysuwa się oczywiście 5G, a także zastosowanie ośmiordzeniowego procesora Qualcomm Snapdragon 690 5G z Adreno 619L, 6 GB RAM oraz Androida w wersji 11 (!) z nakładką TCL UI. Za jakość zdjęć odpowiada potrójny zestaw aparatów – główny 48 Mpix f/1.8, ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 118° oraz makro 2 Mpix f/2.4. Selfie z kolei zrobimy za pomocą aparatu przedniego 8 Mpix f/2.0 o kącie widzenia 78°.

Reszta parametrów obejmuje 6,67-calowy ekran 2.5D o rozdzielczości 2400×1080 pikseli ze wsparciem dla HDR10. Na pokładzie znalazł się również głośnik mono, 3.5 mm jack audio oraz Bluetooth, pozwalający, co ciekawe, podłączyć maksymalnie cztery urządzenia w celu jednoczesnego odtwarzania muzyki.

Do tego mamy akumulator o pojemności 4500 mAh, ładowany przy wykorzystaniu Qualcomm QuickCharge 4.0+ (18 W), 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, slot kart microSD, USB typu C, hybrydowy dual SIM, czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi oraz dwuzakresowe WiFi, NFC i GPS. Wymiary modelu to 166,2 x 76,8 x 9,1 mm, a waga – 206 g.

TCL 20 5G jest pierwszym smartfonem producenta z 5G, którego cena nie przekracza 300 euro – kosztuje dokładnie 299 euro. Ile będzie za niego trzeba zapłacić w Polsce, zapewne dowiemy się już niebawem.

TCL 20 SE – o połowę taniej, ale wciąż ciekawie

Już po samym wyglądzie można dojść do wniosku, że TCL 20 SE jest bratem TCL 20 5G, a – patrząc na jego nazwę – że jest tańszym bratem ;) I faktycznie, smartfon został wyceniony na 149 euro, a do sprzedaży trafi jeszcze w styczniu, w dodatku w dwóch wersjach kolorystycznych: Nuit Black i Aurora Green.

TCL 20 SE został wyposażony w jeszcze większy, bo aż 6,82-calowy wyświetlacz, ale – co ciekawe – o niższej rozdzielczości, bo jedynie 1640 x 720 pikseli (HD+). Za jego działanie odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 460 z Adreno 610, 4 GB RAM i Android 11 (!) z nakładką TCL UI.

Za zdjęcia odpowiada aparat główny 16 Mpix f/1.8, ultraszerokokątny 5 Mpix f/2.2, makro 2 Mpix f/2.4 i czujnik głębi f/2.4. Do tego wszystkiego nie mogło zabraknąć USB typu C, akumulatora (w tym przypadku o pojemności 5000 mAh, z opcją ładowania zwrotnego), 64 GB pamięci wewnętrznej, slotu kart microSD, hybrydowego dual SIM, 4G, Bluetooth 5.0, WiFi oraz NFC. Smartfon ma wymiary 172,08 x 77,14 x 9,1 mm i waży 206 g.

TCL 20 5G i TCL 20 SE to pierwsi przedstawiciele nowej linii smartfonów producenta – już teraz wiadomo, że w kolejnych miesiącach dołączą do nich kolejne modele. Na ich temat jednak TCL póki co milczy.

TCL MOVEAUDIO S600

Oprócz smartfonów i tabletów, TCL pokazał dziś światu swoje nowe słuchawki TWS – TCL MOVEAUDIO S600. Charakteryzują się zastosowaniem hybrydowego wygłuszania (ANC + ENC), aż sześcioma mikrofonami (trzy po obu stronach) oraz obsługą kodeków SBC i AAC. Współpracują zarówno z Androidem, jak i iOS, łącząc się za pomocą Bluetooth 5.0.

Są odporne na delikatne zachlapania i kurz (IP54), ich bateria ma po 55 mAh w każdej słuchawce i 500 mAh w etui ładującym. Każda ze słuchawek oferuje obsługę gestów, za pomocą których mamy aktywować Asystenta Google, przełączać się pomiędzy utworami czy odbierać połączenia.

TCL MOVEAUDIO S600 kosztują 149 euro i trafią do sprzedaży w lutym.