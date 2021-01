Lubimy chińskie tablety, ale nie takie, jak Alldocube iPlay 8T

Chińskie marki, w tym Alldocube, mają w swoich ofertach wiele ciekawych tabletów w atrakcyjnych cenach. Czasami jednak dodają do nich urządzenia, obok których można przejść obojętnie. Alldocube iPlay 8T jest właśnie jednym z nich.

Alldocube regularnie wprowadza na rynek nowe tablety. I chociaż nie są to high-endowe propozycje, to na przykład taki Alldocube iPlay 20 oferuje całkiem atrakcyjny stosunek ceny do swoich możliwości. Najnowszy Alldocube iPlay 8T może jednak wywołać więcej irytacji niż radości z użytkowania.

Specyfikacja Alldocube iPlay 8T

Wystarczy spojrzeć na ten tablet, aby zorientować się, z urządzeniem jakiej klasy mamy tu do czynienia – od razu bowiem widać, że nie najwyższej. Na załączonym poniżej zdjęciu modelka skutecznie odciąga od niego uwagę, ale nie sposób nie zauważyć, że ramki dookoła wyświetlacza są monstrualne.

źródło: Alldocube

To jednak i tak całkiem korzystne zdjęcie – grafika, przedstawiająca „gołe” urządzenie, skutecznie ukazuje jego całą, niezbyt atrakcyjną prezencję. Niestety, specyfikacja Alldocube iPlay 8T jest równie nieatrakcyjna.

W tablecie zastosowano bowiem podzespoły z najniższej półki, w tym na przykład wyświetlacz IPS o przekątnej 8 cali i rozdzielczości zaledwie 1280×800 pikseli, co przekłada się na mierne 189 ppi. Używanie urządzenia z takim ekranem nie będzie należeć do najprzyjemniejszych.

źródło: Alldocube

Tym bardziej, że równocześnie zastosowano w nim czterordzeniowy (4x ARM Cortex-A53; 28 nm) procesor Unisoc SC9832E 1,4 GB i 2 GB RAM, więc wydajność będzie niespecjalnie wysoka (co ciekawe, producent porównuje ją do… ośmiordzeniowego Snapdragona 439). Pamięć wbudowana ma zaś pojemność 32 GB, ale można ją rozszerzyć o kartę pamięci w formacie microSD (do 128 GB).

Zastosowany procesor ma jednak zintegrowany modem 4G LTE, dzięki czemu Alldocube iPlay 8T oferuje obsługę transmisji danych również z wykorzystaniem danych komórkowych, a nie jedynie WiFi (b/g/n). W tablecie jest miejsce na tylko jedną kartę SIM (w formacie micro).

źródło: Alldocube

Na pokładzie Alldocube iPlay 8T znajdują się też dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix każdy (po jednym na przodzie i tyle), moduł GPS oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe. Tablet pracuje pod kontrolą systemu Android 10 (co również można zaliczyć do jego mocniejszych stron) i jest zasilany przez akumulator o pojemności 5500 mAh, który – co zaskakujące w urządzeniu takiej klasy – ładuje się za pośrednictwem portu USB-C (z mocą maksymalnie 10 W).

Alldocube iPlay 8T ma wymiary 216,8×122,1×10,2 mm i waży 343 gramy.

Cena Alldocube iPlay 8T

Cena Alldocube iPlay 8T została ustalona na 89,99 dolarów (równowartość ~340 złotych). Tablet można już zamówić w sklepie Banggood (wysyłka EU Priority Line kosztuje 2,81 USD).