Piąteczek, piątunio. Paczka 3 GB internetu za darmo od T-Mobile

Jak to jest już zwyczajem T-Mobile, cotygodniowa akcja Happy Fridays przynosi kolejne bonusy od operatora. Klienci orzekli, że bardziej przyda im się pakiet internetowy niż zniżki w sklepie, więc dostali 3 GB internetu za darmo.

Lud przemówił

Cotygodniowe Happy Fridays naprawdę cieszą klientów T-Mobile i chętnie korzystają oni z okazji związanych z tą akcją. Jak podsumowywała ostatnio sieć Magentowych, od początku roku aktywowali oni ponad 10 milionów prezentów. Największym zainteresowaniem cieszą się bezpłatne pakiety internetowe, które w Szczęśliwych Piątkach występują najczęściej.

W tym tygodniu T-Mobile postanowiło oprzeć się na opinii klientów. W ciągu tygodnia, mogli oni wziąć udział w w facebookowej ankiecie, która przedstawiała dwie propozycje kolejnego darmowego prezentu. Ponieważ klienci zdecydowaną większością głosów wybrali pakiet internetowy nad zniżkę w sklepie operatora (1110 do 106 głosów), to właśnie darmowe gigabajty trafią do nich w ten weekend.

3 GB internetu za darmo od T-Mobile

Bonus jest skierowany do klientów indywidualnych, korzystających z abonamentu w T-Mobile (taryfa T i T DATA) oraz użytkowników ofert MIX (taryfa Frii Mix) i na kartę (taryfy GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy).

Można go aktywować w aplikacji Mój T-Mobile od dziś do niedzieli 25 października, do końca dnia. W ciągu 72 godzin od przyjęcia zlecenia pakiet powinien się uruchomić, przy czym zwykle dzieje się to praktycznie od razu. Fakt ten zostanie potwierdzony przez wiadomość SMS od operatora.

Paczkę 3 GB dostaniemy tylko raz. Użytkownicy ofert MIX i na kartę mogą korzystać z dodatkowych 3 GB w kraju przez cały tydzień, z kolei abonenci – do dnia wystawienia faktury.