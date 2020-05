T-Mobile daje klientom wybór: 60 darmowych minut lub SMS-ów w UE

Jak co weekend, T-Mobile przygotowało dla swoich klientów prezent. Tym razem nie są to darmowe gigabajty, a minuty darmowych rozmów lub SMS-y.

T-Mobile od początku wprowadzenia rządowych ograniczeń związanych z COVID-19 oferuje użytkownikom bezpłatne, cotygodniowe prezenty, z których dotąd skorzystano już 4,5 mln razy. W samym kwietniu bonusowe gigabajty czy kody na tańsze smartfony w sklepie operatora aktywowano 4,5 mln razy. Dowodzi to sporej popularności akcji Magentowych. Jest ona wciąż kontynuowana.

Darmowe minuty lub SMS-y w T-Mobile

W tym tygodniu klienci T-Mobile mogą skorzystać z ciekawej opcji, oferowanej przez sieć. Aktywując bonusowy pakiet, zyskamy 60 minut darmowych minut do numerów w Unii Europejskiej, które możemy także wymienić na bezpłatne SMS-y, do wykorzystania na wiadomości w tym samym regionie. To dobra okazja, żeby odświeżyć kontakty z rodziną i znajomymi przebywającymi za granicami naszego kraju.

Oferta jest dostępna zarówno dla klientów korzystających z abonamentu w T-Mobile, jak i dla użytkowników ofert MIX oraz na kartę. Będzie można ją aktywować od piątku 15 maja do niedzieli 17 maja w aplikacji Mój T-Mobile. Powinna włączyć się w ciągu 72 godzin od wydania zlecenia.

źródło: informacja prasowa