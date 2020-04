Tak bardzo emo: Sztuczna inteligencja pisze już lepsze teksty piosenek od My Chemical Romance

To nie jest tak, że mam coś do My Chemical Romance czy Fall Out Boy. Doceniam wkład tych zespołów emo w kształt współczesnej sceny muzycznej. Ale tytuł musi być chwytliwy, więc skoro już mam Waszą uwagę, to rzućcie okiem na teksty, które stworzyła sztuczna inteligencja. Nie powstydziłby się ich sam Gerard Way.

Beyonce and the Machine

Ciekawy eksperyment przeprowadziła ostatnio firma sprzedająca bilety koncertowe TickPick. Udało się jej pobrać tysiące tekstów piosenek różnych gatunków muzycznych z serwisu genius.com, a następnie pogrupowała je na kategorie: rock, rap, country i pop. Następnie słowa zostały zassane przez algorytm sztucznej inteligencji o nazwie GPT-2, który wykorzystał uczenie maszynowe do stworzenia nowych tekstów.

System skompilował po 100 utworów z każdego gatunku. Po przeglądzie zespołu odpowiedzialnego za eksperyment, z tej puli pozostały 24 utwory. Następnie sprawdzono, czy maszyna nie wykazała się brakiem jakichkolwiek zasad, kopiując teksty jakichś piosenek 1:1. Tak przygotowaną „maszynową poezję”, bez poprawek zaprezentowano 1003 ankietowanym.

Algorytmy rytmów

Biorący udział w eksperymencie mieli określić, które z tekstów im pokazanych były ich zdaniem napisane przez człowieka, a które przez maszyny. Przed ich oczami pojawiały się zawsze cztery zestawy liryczne: trzy z nich były prawdziwymi tekstami piosenek, a jeden był owocem działania GPT-2. Najlepsze jest to, że za najbardziej emocjonalne 40% ankietowanych uznało wersje sporządzone przez SI.

Nie wiem, na ile Wam przypadłby do gustu kawałek ze słowami:

„Jestem sam, i myślę, że lepiej być samemu.

Samotne dni, nie mam powodu, by trwać

Jestem w tym stanie

A moje oczy mówią, że zostałem porwany”

Kilka pociągnięć po strunach gitary elektrycznej, dobre bębny i mamy materiał na hit, nieprawdaż. Inne dzieło algorytmu zostało wybrane jako prawdziwe przez 65% badanych:

„Kiedy chmury się rozstąpią

Odsłaniają człowieka na pustyni

Poza bladym światłem poranka.

Sekret zza drzwi, słychać jak mówi.

Chmury ujawnią moje myśli.”

Nie każdy gatunek się nada

Interesujący jest fakt, że najbardziej przekonujące teksty algorytm pisał w przypadku gatunków takich jak rock, pop i country. GPT-2 miał wyraźny problem ze stworzeniem czegoś, co brzmiałoby jak autentyczne linijki rapowanych utworów. Badacze są zdania, że sztucznej inteligencji trudno było zinterpretować zróżnicowaną składnię rapowych kawałków.

Najwyraźniej raperzy jeszcze długo będą musieli samodzielnie pisać swoje teksty. Przedstawicielom innych nurtów muzycznych należałoby jakoś pomóc po przejściu na przedwczesną emeryturę. Skoro wersje stworzone przez komputer uznaje się za lepsze od twórczości My Chemical Romance, Adele, R.E.M. czy Nirvany, to ja nie mam pytań.

źródło: The Next Web