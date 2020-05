Gra Paczka – piękna inicjatywa Szlachetnej Paczki, branży technologicznej i polskich streamerów

W czasie epidemii i izolacji społecznej najczęstszym źródłem komunikacji z innymi ludźmi jest internet, do którego niestety nie każdy ma dostęp. Słynna organizacja charytatywna – Szlachetna Paczka – przygotowała inicjatywę, która pozwoli zapewnić najmłodszym potrzebującym osobom dostęp do komputerów i internetu, co umożliwi im udział w zdalnej edukacji i kontakt z rówieśnikami.

Ty też możesz pomóc

Akcja Gra Paczka odbędzie się w trakcie trzydniowej transmisji na żywo, w trakcie której pokazywana będzie rozgrywka z gier wideo. Fundacja docelowo chce dostarczyć sprzęt ponad dwóm tysiącom potrzebujących. W inicjatywę zaangażowało się grono prawie 50 streamerów, więc każdy widz znajdzie coś dla siebie. W ciągu trwania transmisji odbędzie się wiele konkursów z cennymi nagrodami, które zafundowali partnerzy akcji, składający się z największych przedstawicieli branży technologicznej i nie tylko. Pełną listę streamerów i partnerów akcji znajdziecie na stronie Gra Paczki.

Wsparcie inicjatywy będzie możliwe zarówno poprzez wpłatę darowizny na konto fundacji, ale także poprzez samo oglądanie transmisji na żywo i informowanie znajomych o inicjatywie. Jeśli jesteście chętni na wsparcie akcji już teraz, to możecie zrobić to tutaj.

Transmisje Gra Paczki rozpoczną się 14 maja o godzinie 20:00 i potrwają do północy 17 maja.

Do tej pory fundacji Szlachetna Paczka udało się ufundować 7500 komputerów. Nawet do 70 000 młodych ludzi (1,5% uczniów!) w naszym kraju nie ma dostępu do urządzeń multimedialnych. Szczególnie w perspektywie aktualnego odizolowania od rówieśników jest to szczególnie bolesne nie tylko przez brak dostępu do narzędzi pozwalających na zdalną naukę, rozrywkę i samorozwój, ale także pozbawia najmłodszych perspektywy kontaktowania się z resztą społeczeństwa, co jest szczególnie ważne dla umysłu nie tylko w czasie pandemii, ale także później. Problem ten nie zniknie wraz z opanowaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Gorąco zachęcamy do wspierania organizacji. Cel jest szczytny i to chyba jasne, że każdy żywy człowiek powinien mieć możliwość integrowania się z innymi, szczególnie w tak ciężkich i przytłaczających chwilach.

Źródło: informacja prasowa