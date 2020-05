Polacy stworzyli grę o koronawirusie – COVID: The Outbreak zadebiutuje już w tym miesiącu

Gry wideo są medium, które chyba najbardziej zyskało na trwającej pandemii. Uwięzieni w domach ludzie chętniej sięgają po produkty przeznaczone do wirtualnej rozrywki, a serwery produkcji sieciowych pękają w szwach od nowych i powracających graczy. Kwestią czasu było powstanie gry opowiadającej o COVID-19, jednak kto by się spodziewał, że stworzą ją Polacy?

COVID: The Outbreak – strategia ekonomiczna ukryta pod płaszczem choroby

Zapewne kojarzycie grę Plague Inc., która – szczególnie teraz – zdobyła ogromną popularność. Jej celem jest poprowadzenie epidemii z perspektywy tworzonej przez nas choroby i doprowadzenie do zagłady ludzkości, zanim ta stworzy szczepionkę. W najnowszej produkcji polskiego dewelopera Jujubee role się odwracają, a graczowi dane będzie wcielić się w rolę przewodniczącego wzorowanej na WHO, fikcyjnej organizacji, która próbuje zahamować rozprzestrzenianie się śmiercionośnego wirusa.

COVID: The Outbreak jest w gruncie rzeczy strategią nastawioną na zarządzanie zasobami i na pierwszy rzut oka nie wydaje się wyłamywać niczym specjalnym z tego gatunku, a jedynie ubierać znane założenia w obecne realia epidemiologiczne. Tytuł pozwoli na wydawanie dekretów bezpieczeństwa, przygotowywanie infrastruktury medycznej, doradztwo w kryzysowych sytuacjach i podejmowanie kluczowych dla walki z chorobą decyzji.

Co ciekawe, studio Jujubee położyło duży nacisk na aspekt edukacyjny gry – w ciągu rozgrywki dane nam będzie poznać mechanizmy działania koronawirusa, poznać sposoby na zabezpieczanie się przed potencjalnym zarażeniem i lepiej zrozumieć proces wprowadzania kwarantanny.

Warto wspomnieć, że aspekt edukacyjny to nie jedyny pomysł twórców na pomoc w walce z chorobą. Studio przekaże 20% zysków ze sprzedaży gry organizacjom charytatywnym zajmującymi się niwelowaniem negatywnych skutków pandemii. Postawa godna pochwały, brawo!

COVID: The Outbreak zadebiutuje na platformie Steam już 29 maja 2020 roku. Gra dostępna będzie jedynie na komputerach osobistych i póki co nie wiadomo nic na temat planów wydania jej na konsole.

Zalecane wymagania sprzętowe gry prezentują się następująco:

Procesor 3,2 GHz Quad Core,

8 GB pamięci RAM,

GeForce GTX 970, Radeon RX 580 lub odpowiedniki z minimum 4 GB pamięci VRAM,

Przynajmniej 3 GB wolnej przestrzeni na dysku.

