Elon Musk pozwoli Ci przycumować statek Dragon do ISS – w przeglądarce internetowej

SpaceX jawi się ludziom jako jeden z przejawów geniuszu „wyluzowanego” Elona Muska. Nic dziwnego, że mnóstwo ludzi dopinguje jego pomysłom i śledzi postępy w podboju kosmosu. Udostępniono im nową zabawkę.

Dokuj Dragona

Operacja cumowania statku SpaceX Dragon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) odbędzie się automatycznie, ale nie oznacza to, że kosmonauci nie są do tego szkoleni. W razie potrzeby będą musieli zasiąść do sterów i osobiście pokierować pojazdem kosmicznym w kierunku śluz ISS. Szkolenia odbywają się na specjalnych symulatorach. Ich działanie przybliża nam strona internetowa, dzięki której poczujemy się jak piloci Dragona cumującego do Stacji Kosmicznej.

Interfejs użytkownika jest zadziwiająco prosty i nie przypomina w żadnym stopniu ekranów przeładowanych różnego typu informacjami, które czasem widujemy w filmach science-fiction. Wszystko podporządkowano tylko jednemu celowi: maksymalnemu skupieniu się na wykonaniu misji, bez zbędnego rozpraszania się nieistotnymi detalami.

SpaceX potwierdza, że ekrany dotykowe, na których pracują przyszli załoganci Dragona, wyświetlają bardzo podobny panel podczas szkoleń podchodzenia do doku ISS. Zresztą, możemy rzucić na nie okiem na poniższym filmie. Wy oglądajcie, a ja idę cumować statek do ISS. To tylko wydaje się być takie proste.

Protip: przed rozpoczęciem operacji warto zapoznać się z krótkim samouczkiem, żeby nie rozbić się o ISS już przy pierwszym podejściu, jak niektórzy.

źródło: iss-sim.spacex.com