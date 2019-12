Drodzy, przyjmijcie od nas świąteczne życzenia

Drodzy Czytelnicy, to już nasze dziewiąte wspólne święta Bożego Narodzenia (przyznać się, kto jest z nami od początku?). Co prawda śniegu nie ma (poza rejonami górskimi, którym się poszczęściło), przez co trudno jest poczuć ten świąteczny klimat, ale skutecznie pomagają w tym iluminacje rozświetlające nasze miasta. Czas złożyć sobie świąteczne życzenia.

Życzenia

Kluczowe w życiu jest wiedzieć, co nie jest naszą dobrą stroną. A ja wiem, że zdecydowanie nie jestem najlepsza w składaniu życzeń (najlepiej wychodzi mi „nawzajem!” :)).

Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, bo to ono jest najważniejsze i bez niego trudno o chęci do życia. Miłości, bo to ona sprawia, że łatwiej przejść przez życie. Szczęścia, bo bez niego ani rusz. Jak najmniej kłótni i zwad z najbliższymi, mnóstwo uśmiechu na ustach i radości z dnia codziennego. I trudnej umiejętności cieszenia się z małych rzeczy.

A czego życzę sobie? Żeby Tabletowo dalej się rozwijało, dając mi przy tym masę satysfakcji, a także żeby redakcja zawsze była tak zgrana, jak jest teraz. Dzięki Chłopaki za wszystko! <3

Jeśli to czytasz – wiedz, że bardzo się cieszę, że z nami jesteś.

A jeśli masz jeszcze chwilę, to mam jeszcze dwie kwestie ;)

Pierwsza to krótkie przypomnienie poradnika, który przygotowaliśmy do Was kilka tygodni temu, a który może Wam się w te świąteczne dni przydać. Dowiecie się z niego, jak zrobić dobre zdjęcia, oddające magię świąt – nawet, gdy za oknem brakuje białego puchu. Uważam, że zdjęcia tam zamieszczone są na tyle fajne, że warto do nich wrócić przy tej okazji:

To też dobry moment, by rzucić okiem na reklamy świąteczne, przygotowane przez różne firmy. Ja mam swój „TOP 4” (kolejność bez znaczenia) – chętnie też poznam Wasze typy, podsyłajcie w komentarzach!

John Lewis & Partners:

Samsung:

Allegro:

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich (chwytające za serducho):

Wesołych Świąt!

redakcja Tabletowo.pl