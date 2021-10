Lubicie gry o zombie lub gracie w Paladins? Tak? To z pewnością zainteresuje Was promocja w Epic Games Store!

Wiem, że tematyka zombie w grach jest już bardzo wyeksploatowana, jednak Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse warto dać szansę – i to nie tylko dlatego, że przez najbliższy tydzień pobierzecie ten tytuł za darmo.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse za darmo w Epic Games Store

Pora na nieco klasyki. Rozdawana od dziś przez Epic Games Store gra o niezwykle łatwym do zapamiętania tytule Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse to produkcja z końcówki 2005 roku, w którą zagrać mogliśmy na PC i pierwszym Xboksie. W marcu tego roku gra ta została ponownie wydana, tym razem na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, w praktycznie niezmienionej formie. No bo po co i zmieniać coś, co działa, prawda?

A oceny Stubbs the Zombie sugerują, że tytuł ten niegdyś bardzo spodobał się graczom i recenzentom, co jakoś szczególnie mnie nie dziwi. Gra ta jest dość prosta w założeniach, ale nie można odmówić jej uroku i oryginalności. W jakim innym tytule możemy bowiem stanąć po „drugiej stronie barykady” i siać chaos w mieście jako zombie? Nie jest to może bardzo duży tytuł, ale moim zdaniem warto go sprawdzić.

Pakiet Epic Paladins

Jeśli zaś jesteście graczami Paladins (lub dopiero chcecie rozpocząć przygodę z tą grą), to Epic Games ma dla Was mały prezent. W sklepie Epic Games Store możecie natychmiastowo zdobyć pakiet czterech czempionów wraz ze specjalnymi skórkami: Wytworny Androxus, Raum Poskromiciel, Baronessa Tyra i Ying Czerń i szkarłat.

Jest to w pełni darmowa gra od studia Evil Mojo Games, którą gracze najczęściej przyrównują do Overwatcha Blizzarda. Tytuł ten pobierzecie całkowicie za darmo z Epic Games Store.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse oraz Pakiet Epic Paladins możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 21 października 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie udostępniona kolejna darmowa gra, o czym Was jak zawsze poinformujemy.