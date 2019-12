Strona z genialną promocją Xiaomi nie działa. Ktoś jest zaskoczony?

Żeby kupić sprzęt Xiaomi naprawdę tanio, to albo trzeba przeciskać się przez dziki tłum w galerii handlowej, albo wykazać się anielską cierpliwością podczas podejmowania prób zalogowania się do sklepu internetowego. Ten drugi scenariusz zafunduje nam chyba Xiaomi podczas bliskiego uruchomienia promocji na mi-home.pl.

Po nieudanej promocji Xiaomi w salonie Mi Store Mokotów, która nie odbyła się w ubiegłą sobotę, firma postanowiła przenieść okazyjne ceny swoich produktów do sklepu internetowego. To świetny pomysł, zakładając, że serwery mi-home.pl wytrzymają odwiedzających sklep liczonych w tysiącach. A mam uzasadnione powody do obaw, czy tak się stanie, biorąc pod uwagę, że już teraz strona ma problemy z działaniem.

Strona mi-home.pl już teraz jest półżywa

Zróbcie mały test. Spróbujcie wejść na stronę główną mi-home.pl. Nie powinniście mieć z tym większych trudności, choć jeszcze przed chwilą powitała mnie ona w takiej formie:

Obecnie na główną stronę wejdziecie bez problemu. Ba, klikając na największy banner u góry, może uda się Wam nawet przejść do podstrony z listą produktów w świątecznej promocji.

Produkty w promocji to:

Mi Power Bank 2S 10000mAh Black za 39,50 zł (46 sztuk)

(46 sztuk) Mi Power Bank 2S 10000mAh Silver za 39,50 zł (47 sztuk)

(47 sztuk) Mi 360° Home Security Camera Pro 1080p za 99,50 zł (49 sztuk)

(49 sztuk) Mi Smart Band 4 za 9 zł (722 sztuki)

(722 sztuki) Mi Body Composition Scale 2 za 69,50 zł (47 sztuk)

(47 sztuk) Mi Compact Bluetooth Speaker 2 za 24,5 zł (30 sztuk)

(30 sztuk) Mi LED Desk Lamp za 84,50 zł (26 sztuk)

(26 sztuk) Mi Portable Mouse Gold za 44,50 zł (48 sztuk)

(48 sztuk) Mi Smart Kettle za 99,50 zł (49 sztuk)

(49 sztuk) Mi Portable Electric Pump za 89,50 zł (40 sztuk)

(40 sztuk) Mi True Wireless Earbuds za 84,50 zł (40 sztuk)

(40 sztuk) Mi True Wireless Earphones za 149,50 zł (42 sztuki)

(42 sztuki) Mi Box S za 164,50 zł (47 sztuk)

(47 sztuk) Mi Air Purifier 2H za 99 zł (163 sztuki)

(163 sztuki) Mi Ionic Hair Dryer za 99,50 zł (50 sztuk)

A teraz najlepsze: choć wydaje się, że wszystko gra, spróbujcie się zarejestrować lub zalogować. No właśnie.

Sklep albo uniemożliwia wcześniejszą rejestrację, albo już teraz ma tak zapchane serwery, że nie potrafi poradzić sobie z obciążeniem, które wystąpiło na całe godziny przed startem promocji. Aż trudno sobie wyobrazić, jaki chaos zapanuje, gdy zegar wybije godzinę 14:00, czyli czas, w którym niższe ceny w mi-home.pl powinny zostać uwolnione.

To będzie piękna katastrofa

Oczywiście chciałbym się mylić i mieć okazję do napisania aktualizacji tego wpisu w stylu „Xiaomi podołało zadaniu. Świetna obsługa wielkiej wyprzedaży”. Jednak i ja, i Wy jesteście już na tyle duzi, by wiedzieć, jak przebiegają tego typu internetowe rzuty towaru. Zwykle – kończąc się, zanim jeszcze się zaczną.

źródło: własne