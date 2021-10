Strażnicy Galaktyki zmierzają na konsole. Gra zaszokuje swoim rozmiarem

Lada dzień na półkach sklepowych pojawią się Strażnicy Galaktyki! Marvel’s Guardians of the Galaxy – bo tak oficjalnie się gra nazywa – będzie miało swoją premierę już w przyszłym tygodniu. Choć gracze mocno liczą na świetną fabułę oraz ścieżkę dźwiękową, produkcja już może pochwalić się ciekawym osiągnięciem.

Reklama

Strażnicy Galaktyki vs Kraken

Nie, wbrew pozorom nie mówimy o potworze z mitologii. Kraken to wybitna technologia kompresji danych, jaką może się pochwalić PlayStation 5. Wiecie, ta, którą Mark Cerny podczas swojej legendarnie już usypiającej prezentacji nie mógł przestać się zachwycać. Dotychczas nie było jednak zbyt wielu produkcji, które pokazywałyby znaczenie tej technologii tak dobitnie, jak robią to Strażnicy Galaktyki.

Pierwsze redakcje już otrzymują dostępy do najnowszej produkcji Square Enix. Użytkownik Twittera o nazwie @Zuby_Tech postanowił porównać rozmiary Marvel’s Guardians of the Galaxy na PS4 oraz PS5. Ma taką możliwość, ponieważ wydawca postanowił zawrzeć oba wydania w jednej paczce, bez dodatkowych dla graczy opłat. Okazało się, że tytuł zajmuje na PS5 nieco ponad 31 GB, podczas gdy PS4 niemalże dwukrotnie przewyższa tę wartość, z wynikiem prawie 60 GB. Jest to wynik dość imponujący, zwłaszcza, iż nie każdy jeszcze w domu ma szybkie łącze światłowodowe.

Reklama

Porównanie wydań gry Strażnicy Galaktyki w kontekście rozmiaru. Technologia kompresji Kraken imponuje! (źródło: Twitter)

Premiera już za dwa dni!

26 października – wtedy ma miejsce oficjalna premiera Strażników Galaktyki! Muszę przyznać, iż po dość rozczarowującym Marvel’s Avengers, jestem ciekawy jak Square Enix naprawi swoje błędy. Osobiście liczę na pełną, ekscytującą kampanię dla pojedynczego gracza, która nie będzie wypełniona zbędnymi zapychaczami. Jeżeli tylko fabuła nie zawiedzie, może będzie z tego mały hit jesieni.

Oficjalna playlista gry sugeruje mnóstwo muzyki z lat 80-tych. Będzie to z pewnością prawdziwa gratka dla fanów filmów wyprodukowanych przez Marvel Studios. Do premiery trzeciej części zostało jeszcze trochę czasu, dlatego z pewnością gra od Square Enix wstrzeli się w niezaspokojoną niszę. Do tego czasu pamiętajcie – WE. ARE. GROOT.