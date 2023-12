Co kupić na prezent z ekosystemu Galaxy? Podpowiadamy!

Artykuł sponsorowany

Grudzień kojarzy nam się przede wszystkim z Mikołajkami, Świętami i czasem podsumowań (i wzmożonych porządków… spróbujcie to zanegować ;)). Dziś połączymy te kwestie, przeglądając ofertę Samsung. Podpowiem, co warto dać “od Mikołaja” i co położyć pod choinką. Gotowi?

Mikołajki to dobra okazja do obdarowywania drobnymi upominkami

“Drogi, Święty Mikołaju… W tym roku byłam niezwykle grzeczna (PS. to prawda!).” – pamiętajcie, jak to kiedyś, za dzieciaka, pisało się listy do brodatego z nadzieją, że jakiś czas później otrzymamy wymarzone prezenty? Dziś już pisać nie musicie, ale możecie postawić się w roli Mikołaja i sprezentować najbliższym coś fajnego i oryginalnego.

Dla posiadaczy urządzeń Samsung, producent przygotował masę akcesoriów z myślą o smartfonach, słuchawkach czy smartwatchach i to już od stu-kilku złotych. Obok serii Eco-Friends trudno przejść obojętnie – jest tak kolorowa i wzbudza tak pozytywne emocje, a limitowana seria BIZUU zdecydowanie ma coś w sobie.

Jeśli macie w rodzinie zapominalskich, to dobry moment, by kupić im w prezencie lokalizator Galaxy SmartTag2. Można go przyczepić do kluczy, wrzucić do walizki czy, po prostu, zostawić w samochodzie. Niezależnie od tego, gdzie go umieścimy, będziemy mieć podgląd jego lokalizacji.

Co ważne, lokalizator cechuje się klasą odporności na kurz i wodę IP67, a jego bateria ma wystarczać do 500 dni pracy. Aby korzystać ze Samsung SmartTag 2, należy go zarejestrować w SmartThings Find. Urządzenie dostępne jest w dwóch kolorach: białym i czarnym.

A może słuchawki? Najnowsze w ofercie Samsung są, zaprezentowane na początku października, Samsung Galaxy Buds FE. Testujący je Kordas stwierdził, że to bardzo solidne i dobre TWS-y, zwłaszcza dla posiadaczy smartfonów i tabletów Samsung. Charakteryzują się bardzo dobrą jakością dźwięku, skutecznym ANC, świetną wygodą użytkowania (również dzięki dodatkowym “skrzydełkom”) i dużymi możliwościami integracji z ekosystemem Samsung.

Pod choinkę już coś o większym kalibrze

Zacznijmy od smartwatcha. W ofercie Samsung w tym roku pojawiła się seria zegarków inteligentnych Samsung Galaxy Watch6 w takiej ilości różnych wariantów, że trudno je spamiętać. Ma to jedną, podstawową zaletę: każdy jest w stanie znaleźć wersję dla siebie.

Począwszy od rozmiaru (40 lub 44 mm w Galaxy Watch6 i 43 lub 47 mm w Galaxy Watch6 Classic), przez wersje kolorystyczne po pasek – tu naprawdę jest w czym wybierać. Dla osób, które potrzebują motywacji, by o siebie zadbać, pomysł na prezent jak najbardziej w sam raz!

A do tego smartwatch to przecież nie tylko monitorowanie aktywności, ale też snu czy wreszcie narzędzie pozwalające reagować na powiadomienia czy w ogóle je ignorować – bez sięgania po telefon. Ach, i ważne jest, że przez smartwatche Galaxy możecie normalnie rozmawiać, dzięki głośnikowi i mikrofonowi – wierzcie mi, opcja ta przydaje się w najmniej spodziewanych momentach.

Co, jeśli obdarowywana przez Was osoba lubi się wyróżnić? Tu z pomocą przychodzi Samsung Galaxy Z Flip5. Składany smartfon, który ma dwa ekrany – wewnętrzny o przekątnej 6,7” oraz zewnętrzny, 3,4-calowy. Dzięki takiej przekątnej i swojej funkcjonalności (wzmożonej po użyciu Good Lock) umożliwia korzystanie z telefonu bez potrzeby sięgania po wewnętrzny ekran.

Przy czym odnoszę wrażenie, że w przypadku Samsung Galaxy Z Flip5 to design i sam fakt składanej konstrukcji sprawia, że chce się mieć z nim do czynienia. Dodatkowo można go kupić w wielu różnych, ciekawych kolorach, dzięki czemu jeszcze mocniej pozwala się wyróżnić (zwłaszcza w wersjach ekskluzywnych, dostępnych wyłącznie na samsung.com).

Jeśli składany smartfon to coś zbyt niszowego lub – w oczach osoby, którą chcemy obdarować – szalonego, doskonałym pomysłem na prezent okaże się Samsung Galaxy S23 Ultra. Przy czym mówimy tu o prezencie dla samego siebie, drugiej połówki czy nastolatka – w końcu jest to flagowy sprzęt.

Smartfon ten wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim obecnością rysika S Pen, ale też doskonałego aparatu, który osobiście uwielbiam za jakość zoomu – nie tylko 10-krotnego (który jest tu optyczny), ale też nawet 20-krotnego, dzięki któremu jesteśmy w stanie odkryć nową perspektywę w zdjęciach. Tryb nocny też pokazuje się z dobrej strony, a z jeszcze lepszej – tryb portretowy, który wykorzystuję wręcz nałogowo.

Samsung Galaxy S23 Ultra to w mojej opinii jeden z najlepszych fotosmartfonów 2023 roku. Dla osób, które lubią robić zdjęcia i swoje galerie mają pełne fotografii, to zdecydowanie strzał w dziesiątkę.

A jeśli masz już smartfon, a potrzebujesz czegoś, co zapewni większą przestrzeń roboczą? Dla kreatywnych fajnym pomysłem będzie tablet, a konkretnie Samsung Galaxy Tab S9 FE. W przypadku tabletów fajne jest to, że już w zestawie Samsung dorzuca rysik, co oznacza, że nie trzeba dokupować go osobno.

Wojtek w recenzji chwalił tablet za dobry ekran, płynność działania, pojemny akumulator, gwarantujący długi czas pracy czy wreszcie świetne głośniki AKG z Dolby Atmos. To z kolei daje nam gwarancję jakości zarówno podczas konsumowania multimediów, jak i tworzenia treści – edycji zdjęć czy kreowania treści na Social Media w programach graficznych.

Jest w czym wybierać

Samsung ma tak bogatą ofertę urządzeń, że – niezależnie od tego, komu chcemy kupić prezent i za jaką kwotę – będziemy w stanie to zrobić. Musimy sobie tylko odpowiedzieć na pytanie co lubi osoba, którą chcemy obdarować i z jakiego sprzętu już korzysta, by podjąć decyzję najlepszą z możliwych.

