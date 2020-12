Jeden z najlepszych RPG-ów w świecie Gwiezdnych Wojen nareszcie trafi na smartfony!

Żyjemy w czasie wielkich sukcesów gier osadzonych w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale nie zawsze prezentowały one wysoki poziom. Dlatego też chętnie wracamy do klasyków, takich jak Star Wars: Knights of the Old Republic II – za kilka dni dostępnego także na Androidzie i iOS!

Czas na powrót do korzeni

Obecnie, kiedy ktoś wywołuje temat gry w świecie Gwiezdnych Wojen, wielu pewnie pojawiają się skojarzenia z Star Wars Jedi: Fallen Order lub Star Wars: Squadrons. Niektórzy mają jednak jeszcze miłe wspomnienia z ogrywania znakomitego tytułu z 2003 roku – Star Wars: Knights of the Olds Republic. Ten klimatyczny ergpeg doczekał się także wydania mobilnego, a za kilka dni na Androidzie i iOS będzie można zagrać w jego udany sequel – Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords.

Lata czekania na jeden z najlepszych RPG-ów Star Wars

To aż dziwne, że port pierwszego KOTOR-a został wydany w 2013 roku (na Androida w 2014 roku), a na wcale nie gorszą część drugą, mobilni gracze musieli czekać kolejne sześć (!) lat. Niestety, tyle czasu zajęło Aspyr, by zabrać się i doprowadzić do końca proces tworzenia portu KOTOR-a 2 na systemy mobilne. O jakość wersji na Androida i iOS nie musimy się raczej martwić – Aspyr całkiem sprawnie poszło z pierwszym Star Wars: KOTOR, więc zapewne i teraz nie zawiedzie.

Premiera mobilnej wersji Star Wars: Knights of the Olds Republic II zaplanowana jest na 18 grudnia. Gra ukaże się równocześnie na Androidzie oraz iOS. Cena sięgnie lub przekroczy nieco 50 złotych, jako że zapowiedzi wspominają o 14,99 dol. za wersję w amerykańskich sklepach z aplikacjami.

Jeśli nie uśmiecha się Wam przemierzanie Starej Republiki na ekranie smartfona lub tabletu, to przypominam, że zarówno pierwszy, jak i drugi KOTOR dostępny jest do ogrania w EA Play. Znajdziemy tam też inne klasyki BioWare, do których warto wrócić po latach.