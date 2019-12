Sprzęt Samsunga poleca się pod choinkę. Który byś wybrał?

Spójrzmy prawdzie w oczy – w każdym z nas kryje się cząstka dziecka, która sprytnie ukryła się przed mechanizmami biologicznymi odpowiedzialnymi za dojrzewanie, unikając przy tym bolesnego zderzenia z szarą rzeczywistością. Grudzień to miesiąc, w którym ten zakamuflowany, dziecięcy pierwiastek, przemawia szczególnie głośno. Wszystko za sprawą tego, że coraz częściej myślimy o jednym z najpiękniejszych zwyczajów obchodzonych w Polsce – obdarowywania się prezentami po pierwszej gwiazdce.

Dla wielu spośród nas 24 grudnia to bardzo wyjątkowa, niemal magiczna data w corocznym kalendarzu. Kojarzy się ona wyjątkowo wzruszająco – z radością wywołaną spełniającym się marzeniem. My, miłośnicy elektronicznych gadżetów, też takie marzenia mamy i gdzieś w głębi mocno chcemy, by pewnego dnia się spełniły. Jednak zanim się ziszczą, konieczne będzie wskazanie, co tak właściwie chcielibyśmy otrzymać.

Smartfon? Zegarek? A może słuchawki?

Wymarzonych, elektronicznych upominków jest tak wiele… za czym zatem się rozejrzeć? Może będzie to bardzo funkcjonalny smartfon ze świetnym aparatem, najwyższej klasy podzespołami, a do tego pięknie wyglądający? Z pozoru najrozsądniejszy wybór, jednak nie dostarczy nam zbyt wielu danych o naszej kondycji, a sprawdzenie, co nowego się wydarzyło, będzie wymagało każdorazowego wyjęcia go z kieszeni. Może zatem zegarek? Hmm… zegarek nie pozwoli nam na odseparowanie się od gwarnego otoczenia na każde nasze życzenie. Słuchawki to świetny pomysł! A może jednak smartfon? Sam nie wiem :(.

Skoro kategorie sprzętu już wybrane, przyszła pora na producenta. Potrzebujemy firmy, w której portfolio znajdziemy zarówno topowy smartfon, jak i wzorowo współgrające z nim akcesoria. A jako że lubimy rzeczy ładne i praktyczne, dobrze byłoby, żeby nasz upragniony prezent nie tylko przyciągał wzrok i świetnie działał, ale też umożliwiał dalszą rozbudowę o kolejne elementy powstałej w zachciankach gadżeciarza układanki. Szybkie przejrzenie oferty sklepów internetowych (niestety, oficjalnie nie mamy dostępu do fabryki prowadzonej przez mikołajowe elfy) dało jasny obraz sytuacji – wybierać będziemy spośród oferty firmy Samsung.

Zacznijmy od smartfonu

Wymarzone przez miłośnika elektronicznych zabawek urządzenie, co naturalne, należy do półki flagowców, oczywiście wyprodukowanych w roku bieżącym. W przypadku smartfonów Samsung mamy tu do wyboru aż pięć modeli: Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note10 i Galaxy Note10+. Każdy z nich będzie świetnym wyborem na prezent, jednak szczególnie atrakcyjny wydaje się być Galaxy S10+.

Rewelacyjny ekran Dynamic AMOLED, kompletny zestaw obiektywów na każdą okazję i topowy procesor wspierany sporą pamięcią operacyjną to tylko kilka spośród wielu jego zalet. Warto jeszcze wspomnieć o, chociażby, bardzo bogatej palecie kolorystycznej, pozwalającej na wybór spośród aż siedmiu wersji, w tym dwóch wykorzystujących ceramiczne plecki. Samsung Galaxy S10+, jako prezent, z pewnością sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającego entuzjasty.

Zegarek – sportowa elegancja

Samsung, podobnie jak w przypadku smartfonów, oferuje wiele modeli smart-zegarków, dopasowanych do indywidualnych potrzeb danego użytkownika. Załóżmy, że nasz gadżeciarz (albo nasza gadżeciarska osobowość) ceni sobie styl oparty o sportową elegancję i myśli o czymś, co dzięki łatwej możliwości personalizacji można założyć zarówno do dresów, jak i garnituru. Wymaganiom tym odpowiada Samsung Galaxy Watch Active2, który oferowany jest w dwóch rozmiarach tarcz – 40 i 44 mm. Dodatkowo personalizację ułatwia szeroka gama pasków, dostępnych w ofercie producenta. Do stroju sportowego – z wytrzymałego fluoroelastomeru, do garnituru – skórzany. Pasuje jak ulał.

Jak wynika z przyjętych założeń, wygląd i podzespoły są równie istotne. W przypadku Galaxy Watch Active2 nie ma powodów do obaw. Ekran wykonany w technologii AMOLED zadba o właściwą czytelność danych w słońcu, zegarek pomoże zadbać o kondycję i pomoże w realizacji ogólnych celów fitness, dostarczy informacji o poziomie stresu, a wbudowany GPS i 4 GB pamięci wewnętrznej, wraz ze wsparciem dla Spotify, pozwolą udać się na trening biegowy bez konieczności zabierania ze sobą telefonu.

A to jeszcze nie koniec jego możliwości. Poza tym, że Galaxy Watch Active2 pozwala monitorować wypijane szklanki wody lub kawy, liczy kroki i spalane kalorie, przydaje się do „odsiewania” powiadomień. Z poziomu zegarka możemy nie tylko zapoznać się z powiadomieniami z wybranych przez nas aplikacji (które definiujemy bezpośrednio w aplikacji Galaxy Wearable), ale także rozmawiać przez niego, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi.

Słuchawki – wygoda przede wszystkim

Zestaw atrakcyjnego wizualnie smartfonu, jakim bez wątpienia jest Samsung Galaxy S10+ oraz łączącego wygodę ze stylem zegarka Samsung Galaxy Watch Active2, warto uzupełnić o słuchawki, które oprócz dobrej jakości dźwięku nawiążą do swoich towarzyszy stylistycznie. Idealnym wyborem będą Samsung Galaxy Buds. Jak na prawdziwie bezprzewodową konstrukcję wyglądają wyjątkowo zgrabnie.

Taki rozmiar przekłada się również na wygodę korzystania z nich, zwłaszcza podczas treningów biegowych czy dłuższych odsłuchów. A gdy wyczerpie się bateria, zawsze można skorzystać z energii zgromadzonej w praktycznym etui.

A wszystko to możemy kupić udając się do jednego z punktów Samsung Brand Store, oficjalnego sklepu internetowego producenta czy partnerów handlowych marki.

Gwiazdka to jedna z najpiękniejszych tradycji, dlatego warto obdarować kogoś prezentem, choćby sugerowanym zestawem. Nawet, jeśli tym kimś miałby być sam darujący ;).

Oczywiście, powyższe to tylko nasza propozycja, którą przygotowaliśmy we współpracy z firmą Samsung. Wspólnie przypominamy, że najważniejsze prezenty kryją się w sercach, a każdy drobiazg, czy choćby poświęcona chwila, jest tym najwspanialszym upominkiem. W końcu najważniejsze w Świętach jest to, by podtrzymywać wiarę w magiczną moc marzeń, w każdym wieku.

Wpis powstał przy współpracy z Samsung