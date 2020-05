Sprawdź się w roli testera i wygraj OPPO Reno3!

To może być Twój szczęśliwy dzień. Kliknij dalej, przeczytaj reguły konkursu i powalcz o smartfon OPPO Reno3! Wystarczy trochę kreatywności i odrobina szczęścia, a smartfon trafi w Twe ręce – na tydzień lub… na zawsze :)

Wciel się w testera sprzętu!

Mam nadzieję, że pamiętacie, jak pod koniec ubiegłego roku zaprosiliśmy Was do zabawy przy okazji testów OPPO Reno2. Wtedy skupiliśmy się wyłącznie na stabilizacji podczas nagrywania wideo. Wy zgłaszaliście pomysły, my wybraliśmy trzy z nich i zrealizowaliśmy. Tym razem podeszliśmy do tematu nieco inaczej… ;)

Przywilejem każdego dziennikarza, blogera czy też youtubera technologicznego jest możliwość testowania masy sprzętu elektronicznego, który – gdyby nie jego praca – prawdopodobnie nigdy nie przeszedłby przez jego ręce. Wielokrotnie spotkałam się z opiniami, że fajnie by było wejść w moją skórę testerki choć na jeden dzień. Teraz, dzięki OPPO, zyskujecie taką możliwość.

Konkurs – co trzeba zrobić, by wziąć udział?

Zasady konkursu są bardzo proste, a najważniejszą informacją zdaje się być fakt, że podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym (trwającym do 25 maja) zgłaszacie w komentarzach pod tym wpisem propozycje swoich testów OPPO Reno 3 – ważcie słowa, bo wszystko, co napiszecie, będziecie później musieli zrealizować!

Drugi etap zakłada przekazanie osobie, która według nas miała najciekawsze pomysły, smartfona Reno 3 do testów. To, czy zostanie u niej wyłącznie na tydzień, czy na zawsze, zależy tylko od niej.

Warunkiem jest zrealizowanie testów opisywanych w zgłoszeniu konkursowym (czyli w komentarzu pod tym postem) w formie, która będzie nadawać się do publikacji na portalu. Tak, dobrze czytacie! Poza smartfonem macie szansę zyskać autorską publikację na Tabletowo.pl, a także na kanałach Social Media sponsora nagrody, firmy OPPO.

Nie sugerujcie się naszymi testami – czas na Was!

Moje testy są bardzo obszerne i szczegółowe – nie przejmujcie się tym ani trochę, bo nie o to w tej zabawie chodzi. Potraktujcie ten konkurs jako dobry sprawdzian dla swojej kreatywności i dobrą zabawę, która może przerodzić się w fajną przygodę, zakończoną otrzymaniem świetnego smartfona w ramach nagrody.

Brzmi zachęcająco? Czas na konkrety:

komentarz, będący zgłoszeniem konkursowym, powinien zawierać: krótki scenariusz kreatywnej recenzji OPPO Reno 3, opis i plan realizacji. Krótko i treściwie,

oczekujemy propozycji testów, które będą pokazywały wszechstronne możliwości Reno 3, lub szczególnie eksponowały wybraną przez Was zaletę (po szczegóły zapraszam do mojej recenzji),

czas realizacji testu: tydzień od momentu otrzymania sprzętu.

Jakieś podpowiedzi?

Żeby Wam trochę ułatwić zadanie, kilka podpowiedzi. My test stabilizacji wideo w Reno 2 sprawdzaliśmy podczas jazdy elektronicznym modelem RC oraz czymś znacznie większym pojazdem 4×4 w trudnym terenie. Wy możecie podejść do tematu testów Reno 3 w przeróżny sposób, a dobrą wskazówką będą dla Was kluczowe aspekty Reno 3: aparat (i jego tryb nocny), efekt bokeh w wideo oraz szybkie ładowanie.

Możecie zabrać Reno 3 na wycieczkę rowerową (aparat, stabilizacja, czas pracy) czy też wieczorny jogging, dbając oczywiście o swoje zdrowie psychiczne! ;) (zdjęcia nocne, wideo). Osobiście nie zawahałabym się zrobić challengu – ja pod prysznicem vs ładowanie Reno 3 od zera – w ilu procentach smartfon naładuje się podczas mojej porannej toalety?

Możliwości jest masa, więc ruszcie głową i uruchomcie swoją kreatywność. Pamiętajcie jednak, by zamieszczane propozycje były na tyle realne, by później można je było zrealizować – w przeciwnym wypadku smartfon wróci do producenta, a tego byśmy przecież nie chcieli!

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu (PDF).

Powodzenia :)