Spotify pracuje nad Tastebuds, czyli nową funkcją społecznościową

Wiele osób lubi dzielić się słuchaną muzyką, udostępniać piosenki na Facebooku i nosić koszulki z ulubionym zespołem. Spotify, jako firma specjalizująca się w dostarczaniu muzyki, świetnie rozumie potrzeby swoich użytkowników. W związku z tym, trwają prace nad nową funkcją społecznościową.

Spotify Tastebuds – nowy sposób na odkrywanie muzyki

Jane Manchun Wong, która specjalizuje się w inżynierii odwrotnej i odkrywaniu nowych, jeszcze niezapowiedzianych funkcji w oprogramowaniu, tym razem postanowiła prześwietlić internetową aplikację Spotify. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że Szwedzi pracują nad opcją Tastebuds, która ma rozbudować społecznościowe możliwości usługi.

Tastebuds ma pomóc w odkrywaniu gustów muzycznych naszych znajomych. Obecnie mamy do czynienia z prototypową funkcją, która nie jest jeszcze dostępna dla użytkowników czy szerszego grona testerów. Niewykluczone jednak, że w momencie wdrożenia Tastebuds będzie dość ważny dla Spotify i otrzyma własna kartę obok sekcji Strona Główna czy Przeglądaj.

Według informacji udostępnionych przez Jane Manchun Wong, sekcja Tastebuds pozwoli na przeglądanie wybranych informacji o naszych znajomych na Spotify. Dzięki temu dowiemy się m.in. jakiej muzyki najczęściej słuchają. Ponadto, możliwe będzie odtwarzanie ich ulubionych piosenek, a także dodawanie ich do własnej biblioteki.

Nie, Spotify nie zamierza budować serwisu społecznościowego. Celem jest odkrywanie muzyki, ale tym razem nie dobranej przez algorytmy, ale na podstawie gustu muzycznego naszych znajomych. Bez obaw, nie będzie próby stworzenia drugiego Facebooka czy Twittera, ale skupionego na muzyce. Spotify wciąż pozostaje usługą streamingu audio.

Należy mieć na uwadze, że mówimy o eksperymentalnej opcji, która niekoniecznie musi trafić do finalnego wydania. Z drugiej strony, jeśli wstępne testy zakończą się sukcesem, to wysoce prawdopodobne, że Tastebuds pojawi się w aplikacji.

Spotify oferuje już opcje społecznościowe

Szwedzi nagle nie odkryli, że użytkownicy lubią dzielić się muzyką. W aplikacji desktopowej możliwe jest wyświetlanie paska aktywności, który pokazuje aktualnie słuchane utwory przez naszych znajomych. Co ciekawe, funkcja nie jest dostępna w aplikacji mobilnej – mogłoby się wydawać, że dziś to aplikacje na smartfony są traktowane priorytetowo. Cóż, jak widać, nie zawsze.

Dodatkowo, z poziomu Spotify można szybko udostępnić utwór na Facebooku, Twitterze czy nawet dodać do relacji na Instagramie. Mamy więc kilka opcji do dzielenia się muzyką, aczkolwiek bezpośrednio w Spotify funkcje społecznościowe nie są bardzo rozwinięte. Możliwe, że ewentualnie wdrożenie Tastebuds to zapowiedź nadchodzących zmian.

Polecamy również:

źródło: TechCrunch