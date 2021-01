Aplikacja Huami zdradziła specyfikację Xiaomi Mi Band 6. Już ją chcę!

Xiaomi regularnie odświeża swoją opaskę sportową – Mi Band. Nie inaczej będzie w 2021 roku, kiedy to na półki sklepowe powinna trafić jej kolejna wersja – Mi Band 6. Dzięki analizie kodu źródłowego aplikacji Zepp autorstwa Huami (producenta opasek Xiaomi Mi Band), o tegorocznym Mi Bandzie wiemy już bardzo dużo.

Dwie wersje, jak zazwyczaj

W kodzie Zepp znalazły się informacje o dwóch urządzeniach o nazwie kodowej Pangu. Przeglądając specyfikację i możliwości, łatwo odgadnąć, że będą to opaski Xiaomi Mi Band 6 w dwóch wersjach, dedykowanych – odpowiednio – na rynek chiński i do sprzedaży globalnej. Wersja XMSH16HM trafi do Chin, a XMSH15HMm, poza granice Państwa Środka.

Od strony specyfikacji, różnica między nimi jest tylko jedna, ta sama, co w przypadku Mi Band 5: opaska sprzedawana w Chinach będzie wyposażona w NFC do obsługi lokalnych systemów płatności. W wersji globalnej łączności zbliżeniowej zabraknie.

GPS i pulsoksymetr na pokładzie

Opaska Xiaomi Mi Band 6, w porównaniu do obecnie sprzedawanego modelu, ma zostać wyposażona w moduł GPS, służący do rejestrowania przebytych tras bez pomocy smartfona, oraz pulsoksymetr, do badania natlenienia krwi.

9 Ocena

Jest też asystent głosowy

Obok zmian sprzętowych, nie zabraknie również nowości w oprogramowaniu opaski. Jedną z nich będzie wsparcie dla asystenta głosowego, którym, w przypadku wersji dedykowanej na rynek globalny, ma być Amazon Alexa.

Na samym asystencie głosowym lista zmian w oprogramowaniu się nie kończy. Pojawi się również minutnik do techniki Pomodoro, dane z analizy snu udostępnione zostaną bezpośrednio w opasce, a wyświetlacz będzie można zablokować, by przypadkowo nie włączał się podczas pływania.

Jeszcze więcej sportu

Wraz z premierą Xiaomi Mi Band 6, zwiększy się liczba aktywności fizycznych możliwych do monitorowania. Do obecnych jedenastu, dołączy 19 nowych:

Ćwiczenia wewnątrz budynku

Łyżwiarstwo wewnątrz budynku

Trening interwałowy

Trening mięśni głębokich tułowia

Stretching

Stepper

Gimnastyka

Pilates

Taniec uliczny

Taniec

Zumba

Krykiet

Kręgle

Koszykówka

Siatkówka

Tenis stołowy

Badminton

Boks

Kickboxing

Odświeżony interfejs

Nowe opaski Xiaomi przyniosą również spore zmiany w interfejsie. Można zobaczyć je poniżej:









fot. via Logger.fr

Xiaomi Mi Band 6 zapowiada się na jeszcze ciekawszą opaskę niż ta, którą obecnie możemy znaleźć na sklepowych półkach. Chętnie sprawdziłbym ją w boju jak najszybciej.