SpaceX i Axiom Space wyślą kosmoturystów na ISS w 2021 roku

Współpraca między startupem Axiom Space, należącej do Elona Muska firmy SpaceX oraz NASA może zaowocować pierwszą wycieczką turystyczną na pokładzie prywatnego statku kosmicznego już za kilkanaście miesięcy. Trójka szczęśliwców przez kilka dni będzie mogła spojrzeć na Ziemię z zupełnie innej perspektywy, choć będzie to dość droga podróż.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do komercyjnego lotu załogowego ma dojść w drugiej połowie 2021 roku. Na pokładzie zbudowanej przez SpaceX kapsuły Crew Dragon znajdzie się miejsce dla czterech osób – pilota oraz trójki turystów, którzy spędzą na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej najprawdopodobniej 8 dni.

Przez ten czas będą mogli patrzeć na planetę, po której na co dzień stąpają z zupełnie innej perspektywy, doświadczyć uczucia stanu nieważkości oraz zapoznać się ze szczegółami pracy w umieszczonym na orbicie laboratorium badawczym.

Jak zaznaczają przedstawiciele Axiom Space, podróże na Międzynarodową Stację Kosmiczną to dopiero ambitne początki, a plany firmy sięgają o wiele dalej. Docelowo, w 2024 roku, do ISS zostanie przyłączony pierwszy w pełni prywatny moduł rozszerzający funkcjonalność stacji i dostosowujący ją do potrzeb wzmożonego, jak na tego typu obiekt, ruchu turystycznego.

To jednak również nie koniec planów startupu. Mowa bowiem o skonstruowaniu i umieszczeniu na orbicie własnej stacji kosmicznej, dedykowanej typowo do potrzeb kosmoturystyki.

Dzięki staraniom Axiom Space i możliwościom technicznym statku Crew Dragon, jesteśmy bliżej popularyzacji turystyki kosmicznej niż kiedykolwiek. Organizator wyjazdu zapewnia bowiem również pełne przygotowanie do niego, włącznie z treningiem, planem, opieką medyczną i kompletem wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego odbycia podróży kosmicznej.

Zainteresowanych z pewnością nie braknie, zwłaszcza, że znamy już cennik takich podróży. Jednorazowy wypad na Międzynarodową Stację Kosmiczną to koszt 55 milionów dolarów. Suma, która dla zdecydowanej większości ludzi wydaje się być astronomiczna (bo jaka może być, jeśli mówimy o tak bliskim kontakcie z astronomią ;) ), dla docelowego grona odbiorców raczej nie będzie zaporowa.

Można być pewnym, że popyt znacznie przerośnie moce przerobowe Axiom Space, zwłaszcza w pierwszych latach funkcjonowania.

Źródło: Tech Crunch