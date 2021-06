Ruszają otwarte beta-testy oprogramowania systemowego PlayStation 5!

Sony nie spoczywa na laurach i w pocie czoła pracuje nad kolejnymi aktualizacjami oprogramowania dla PlayStation 5. Aby usprawnić proces produkcji kolejnych łatek, ekipa Niebieskich umożliwiła swoim klientom rejestrację do darmowego programu beta-testów systemu PS5.

Kto może testować oprogramowanie systemowe PlayStation 5?

Sony planuje wydać dużą aktualizację dla PlayStation 5 przed końcem roku. Jest to świetny pretekst, by uruchomić na PS5 program beta-testów podobny do tego, który od lat funkcjonuje na PS4. Na ten moment jednak rejestracja została otwarta jedynie dla mieszkańców kilku krajów – USA, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Francji.

Reklama

Nie wiadomo, czy program zostanie wkrótce rozszerzony o inne kraje, lecz najwidoczniej na ten moment grupa graczy z tych krajów będzie dla Sony wystarczająca. Chętni muszą się zarejestrować na stronie podanej na blogu, mieć ukończone 18 lat oraz posiadać aktywne konto na PlayStation Network.

Jeszcze kilka miesięcy i będziemy razem, obiecuję! (źródło: PlayStation)

Koncert życzeń w aktualizacjach

Po tym, jak ostatnia wielka aktualizacja wprowadziła do PlayStation 5 Share Play, który umożliwia testowanie gier z PS5 graczom ze starych PS4-ek, trudno wyobrazić sobie, jaka dodatkowa funkcjonalność byłaby w stanie poprawić komfort użytkowania najnowszego sprzętu Sony.

Jedyną dużą zmianą, jaka przychodzi mi do głowy, byłoby dodanie wstecznej kompatybilności dla oprogramowania z PlayStation 3. Już nie wspominam o starszym sprzęcie, ponieważ PS5 nawet nie wspiera antycznych płyt CD. Komputery PC o podobnej do PS5 mocy już są w stanie emulować „chlebaka” za sprawą programu RPCS3, a mając do dyspozycji odpowiednią dokumentację oraz utalentowanych inżynierów, Sony z pewnością byłoby w stanie stworzyć jeszcze lepszy emulator PS3.

Traktuję ten news jako okazję, żeby przypomnieć, jak ważna jest wsteczna kompatybilność. Pozwala ona nam zachować możliwość zagrania w te gry, które mogą przez wiele lat nie otrzymać swoich odświeżonych edycji, a także przyczynia się do zachowania pełnej historii gier jako medium. Warto o tym pamiętać, gdy Sony po raz kolejny w aktualizacji zaserwuje „poprawioną stabilność”.