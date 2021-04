Pierwsza wielka aktualizacja oprogramowania dla PlayStation 5! Koniecznie sprawdźcie listę zmian

Trudno w to uwierzyć, ale niedługo minie już pół roku od światowej premiery PlayStation 5. Nadszedł zatem najwyższy czas na pierwszy tak duży update, który dnia jutrzejszego wprowadzi do systemu konsoli dość istotne zmiany. Sprawdźmy więc, co tym razem przygotowali Japończycy z Sony.

Transfer gier na PlayStation 5 między pamięciami

Od jutra posiadacze PlayStation 5 będą mogli przenosić gry w formacie PS5 na dowolną pamięć zewnętrzną USB. Dotychczas było to możliwe jedynie przy pozycjach kompatybilnych z PlayStation 4. Żeby nie było jednak tak różowo – dalej nie można odtwarzać gier na PS5 z poziomu dysku zewnętrznych. Wynika to rzecz jasna z faktu, że produkcje na PS5 potrzebują do działania dysku SSD i klasyczne talerzowce nie poradziłyby sobie z ilością danych przekazywanych przez oprogramowanie.

Warto też zaznaczyć, że w swoim oficjalnym poście na PlayStation Blog, Sony dalej zapewnia, że pracują nad zapowiadanymi wcześniej kartami rozszerzeń dla swojej najnowszej konsoli. Jest to ważne z pewnością dla graczy, którzy na przykład grają w Call of Duty: Black Ops Cold War i boją się, że może im wkrótce zabraknąć miejsca na kolejne tytuły. Prędkości transferów z USB 3.0 sprawiają, że dla osób nieposiadających w domu łącza światłowodowego, zarządzanie miejscem na konsoli może być teraz o wiele łatwiejsze.

Choć kart rozszerzeń jeszcze na rynku nie ma, posiadacze PlayStation 5 będą z nowych rozwiązań zadowoleni (Źródło: PlayStation Blog)

Więcej możliwości wspólnej zabawy

Kolejne zmiany dotyczą znanej już z PlayStation 4 funkcji Share Play. Od teraz posiadacze konsol nowej i starej generacji mogą wzajemnie udostępniać sobie rozgrywkę tak samo jak działało to wcześniej na PS4. Oznacza to, że jeśli mam znajomego, który posiada nową konsolę Sony, ale ja dalej gram na starej, nic nie stoi na przeszkodzie, abym mógł wypróbować na swoim sprzęcie, którąś z pozycji ekskluzywnych dla PlayStation 5. No, może poza prędkością łącza internetowego.

Patrząc na to, jak wielkie są problemy z dostępnością najnowszego sprzętu od Sony, to jest duża nowość. Sam jeszcze nie przeskoczyłem na najnowszą generację, dlatego z pewnością pomęczę któregoś ze znajomych, aby sprawdzić tę funkcję już po aktualizacji. Dołączanie do sesji będzie możliwe za pomocą kliknięcia przycisku “Request to Join”, a do gry wystarczy już tylko potwierdzenie po drugiej stronie.

Czy jakość połączenia pozwoli na komfortową rozgrywkę w Share Play? (Źródło: PlayStation Blog)

Mnóstwo mniejszych udogodnień

Na tym jednak zmiany się nie kończą, bo dotkną one między innymi mobilną aplikację PlayStation. Dodawanie gier do listy życzeń, powiadomienia gdy znajomi są online, czy dołączanie do sesji multiplayer z poziomu aplikacji – to tylko najważniejsze ze zmian.

Więcej usprawnień debiutuje także w systemie operacyjnym konsoli. Pobieranie aktualizacji do gier, gdy sprzęt jest uśpiony, przybliżanie ekranu w menu, personalizacja biblioteki wraz z pokazywaniem i ukrywaniem tytułów – jest tego naprawdę sporo.

Miejmy zatem nadzieję, że nadchodzący update nie przyniesie żadnych problemów i wszyscy posiadacze PlayStation 5 będą zadowoleni.