Sony też może zacząć dziurkować ekrany w smartfonach

Sony znane jest tego, że idzie swoją ścieżką i raczej nie zwraca uwagi na posunięcia konkurencji. Dzięki temu smartfony tej marki wyróżniają się na tle urządzeń innych firm. Jedni uważają to za zaletę, inni zaś za wadę. Wkrótce Japończycy mogą jednak zacząć stosować rozwiązanie, z którego rywale korzystają już od dłuższego czasu.

Jak zauważył serwis LetsGoDigital, w marcu 2019 roku Sony złożyło wniosek patentowy dotyczący nowego interfejsu graficznego w swoich smartfonach. Kilka dni temu został on opublikowany w WIPO Global Design Database, więc prawdopodobnie można się go spodziewać w nadchodzących urządzeniach tego producenta.

Na załączonych poniżej schematach, które serwis źródłowy wyciągnął z dokumentacji, widać zupełnie inny projekt smartfona. Na pierwszy rzut oka przypomina on Xiaomi Mi MIX 2S, lecz raczej nie należy spodziewać się aparatu do selfie i rozmów wideo na dolnej ramce, ponieważ rozwiązanie to nigdy się nie przyjęło w tym segmencie. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się ulokowanie kamerki w otworze w ekranie w jego górnej części, podobnie jak w nowych modelach z portfolio Samsunga. Wskazuje na to umieszczenie ikonek po obu stronach górnej belki i pozostawienie wolnego miejsca pośrodku.

Jednocześnie nic nie wskazuje na to, aby Sony zrezygnowało ze stosowania wyświetlaczy o proporcjach 21:9, jednak mimo wszystko zaskoczeniem jest, że Japończycy w taki sposób zmienią design swoich smartfonów. W końcu wydawało się, że są przeciwnikami wszelkiej maści wycięć w ekranach – starając się ich uniknąć, zostawiali grubszą ramkę na górze, aby zmieścić na niej aparat do selfie i rozmów wideo.

Oczywiście istnieje też możliwość, że Sony umieści kamerkę na wysuwanej z wnętrza obudowy platformie, aczkolwiek przynajmniej moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, przynajmniej we flagowcach, ponieważ wówczas trudniej by było Japończykom uzyskać certyfikat pyło- i wodoszczelności.

Bardzo możliwe, że pierwsze Xperie z otworami w ekranach zadebiutują już na targach MWC 2020 w Barcelonie. Niewykluczone, że jeszcze przed ich premierą dowiemy się, jak dokładniej będą wyglądać. Mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, ale i tak czekamy na bardziej szczegółowe informacje.

Źródło: LetsGoDigital