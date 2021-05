Xbox Game Pass z kolejnym mocnym tytułem. Już dziś pobierzecie SnowRunnera na PC i konsole!

Takie niespodzianki lubimy! Microsoft niespodziewanie zapowiedział, że dziś do usługi Xbox Game Pass zawita zaledwie zeszłoroczny hit — SnowRunner!

SnowRunner wjeżdża do Xbox Game Pass!

Nie jestem jakimś ogromnym fanem gier motoryzacyjnych, jednak seria MudRunner od studia Saber Interactive wciągnęła mnie już od samego początku. Najnowszym przedstawicielem tej serii jest wydany w kwietniu zeszłego roku SnowRunner. Nie jest to jednak żadna „ścigałka” jakich wiele na rynku, bo tytułowi temu bliżej do… gry logicznej!

Zasady SnowRunnera są niezwykle proste — na jednej z kilkunastu różnorodnych map zlecane jest nam zadanie, które najczęściej sprowadza się do przetransportowania wielkogabarytowych przedmiotów przez trudno dostępne tereny lub pomoc zaginionemu pojazdowi. Nie byłoby w tym i może nic trudnego, gdyby nie fakt, że akcja danej misji zawsze odbywa się w bardzo trudnych warunkach.

Na naszej drodze stanie więc błoto, woda, śnieg, a nawet i lód, a także wyjątkowo wyboisty i trudnodostępny teren. W tych wymagających przeprawach pomoże nam nasz spryt, a także specjalna linka holownicza, którą zaczepiamy o pobliskie drzewa czy kamienie. Dzięki niej jesteśmy w stanie wydostać się na przykład z wysokiej zaspy śniegu.

Do tego doliczyć trzeba wysokiej jakości oprawę graficzną, a także świetny silnik fizyczny i realistyczny model jazdy. Gra zyskała polską wersję językową — zarówno na PC, jak i konsolach. Dla chętnych twórcy oddali do dyspozycji tryb kooperacyjny do nawet 4 osób!

SnowRunner jest dostępny w Xbox Game Pass już od dzisiaj! Gra powinna być dostępna do pobrania w okolicach godzin wieczornych, zarówno na konsolach Xbox One i Xbox Series, jak i na PC.

Jest to więc świetny moment, by sprawdzić abonament Xbox Game Pass – tym bardziej że dla nowych użytkowników trwa właśnie promocja, w której to za jedyne 4 złote dostaniemy aż trzy miesiące dostępu do usługi!

Dziś ma również premierę wersja SnowRunnera na konsole Nintendo Switch.