Galaxy Watch Active 2 zaoferuje funkcję mierzenia ciśnienia krwi

Wearables przestały być już jedynie „przedłużeniem” smartfona. Coraz częściej promowane są jako „urządzenie zdrowotne”, tj. takie, które pomagają monitorować stan organizmu i zdrowia użytkownika. Samsung również idzie w tym kierunku i właśnie poinformował o udostępnieniu nowej funkcji w Galaxy Watch Active 2. Jego właściciele wkrótce będą mogli go wykorzystać również do mierzenia ciśnienia krwi.

Dbanie o zdrowie stało się modne, ale ma to swoje plusy – ludzie zaczęli bardziej zwracać uwagę na kondycję swojego organizmu i coraz chętniej uprawiają sport oraz przykładają większą uwagę do tego, co jedzą. Niewątpliwie to również zasługa wearables, które nie tylko pomagają zmniejszać częstotliwość wyciągania smartfona z kieszeni/torebki, lecz przy okazji motywują też do aktywności fizycznej, bowiem oferują dedykowane temu tryby i funkcje.

Samsung Galaxy Watch Active 2 jako ciśnieniomierz

W przypadku wearables standardem stały się funkcje ciągłego monitorowania pulsu i snu. Do tego coraz więcej modeli umożliwia sprawdzenie stopnia nasycenia hemoglobiny tlenem (SpO2). Coraz popularniejsza jest także opcja wykonania EKG bezpośrednio z poziomu nadgarstka. Galaxy Watch Active 2 również ją zaoferuje, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie Samsung udostępni aktualizację, która to umożliwi (hardware’owo jest bowiem na to przygotowany, lecz producent musi uzyskać odpowiednie certyfikaty).

Tymczasem Samsung poinformował o innej nowości w Galaxy Watch Active 2 – smartwatch będzie można wykorzystać jako ciśnieniomierz. Dedykowana do przeprowadzenia tego aplikacja Samsung Health Monitor pojawi się „w ciągu trzeciego kwartału 2020 roku” i ma być dostępna także na kolejnych, nowych smart-zegarkach tego producenta.

Jak przeprowadzić konfigurację?

Samsung już teraz opublikował instrukcję, w jaki sposób przeprowadzić kalibrację Galaxy Watch Active 2. Proces wymaga użycia klasycznego ciśnieniomierza naramiennego, bowiem tylko w taki sposób będzie można uzyskać wiarygodne wyniki.

Aby przeprowadzić konfigurację, należy założyć smartwatch na niedominujący nadgarstek, a ciśnieniomierz na przeciwne ramię i wykonać pierwszy pomiar, a następnie wpisać w aplikacji Samsung Health Monitor uzyskane wyniki. Proces ten trzeba powtórzyć jeszcze dwa razy.

Samsung informuje również, że użytkownik będzie musiał przeprowadzać kalibrację co cztery tygodnie, aby uzyskiwane na smartwatchu pomiary były wiarygodne.

Źródło: Samsung

