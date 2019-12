Tylko w sieci Plus kupisz te trzy smartfony. Sprawdzamy ich najciekawsze funkcje

Akcja Partnerska

Operatorzy komórkowi kuszą nas nie tylko promocjami na abonamenty i dodatkowe usługi im towarzyszące. Każda sieć stara się móc zaoferować potencjalnym klientom coś ekstra – coś, czego nie ma konkurencja. Sposobem na wyróżnienie się na ich tle są między innymi smartfony dostępne na wyłączność. W sieci Plus wśród takich modeli warto wymienić trzy propozycje: dwuekranowy LG G8X ThinQ Dual Screen, Motorolę Moto G8 Plus i LG K50S – każdy skierowany do zupełnie innego grona odbiorców. To dobry moment, by przyjrzeć im się bliżej.

LG G8X ThinQ Dual Screen z dwoma ekranami

LG G8X ThinQ Dual Screen to jeden z najbardziej intrygujących projektów wśród smartfonów, z jakimi miałam do czynienia w ostatnim czasie. To smartfon, który – dzięki akcesorium w postaci etui z dodatkowym ekranem (a właściwie dwoma, bo trzeba pamiętać o zewnętrznym ekranie wyświetlającym powiadomienia) – zyskuje dodatkowe możliwości, podnosząc komfort korzystania z dwóch aplikacji jednocześnie.

Nie spodziewałam się, ale podczas testów (recenzja niebawem) rozwiązanie to bardzo przypadło mi do gustu. I to nie tak, że dostajemy drugi ekran o tych samych parametrach, co wyświetlacz w smartfonie (OLED, 6,4″, 2340 x 1080 pikseli) i tyle. Producent przygotował szereg udogodnień, które faktycznie dobrze sprawdzają się podczas użytkowania Dual Screena.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim opcja mapowania kontrolera, znacznie ułatwiająca granie w bardziej wymagające gry (jak np. Call of Duty Mobile), przeglądarka internetowa Whale, otwierająca interesujący nas artykuł na drugim ekranie po dwukrotnym tąpnięciu w jego tytuł czy przeglądanie zdjęć z galerii bez potrzeby otwierania każdego z osobna w poszukiwaniu jednego konkretnego.

Co ciekawe, są już dostępne pierwsze polskie aplikacje przystosowane do działania na obu ekranach tak, by wykorzystać ich potencjał. Są to IPLA i Eleven Sports, które na jednym ekranie wyświetlają wybraną treść (serial / transmisję / etc.), a na drugim pozwalają np. przeglądać bibliotekę dostępnych multimediów.

Samo etui to oczywiście nie wszystko. Liczy się też wnętrze. W przypadku G8X ThinQ otrzymujemy Snapdragona 855, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, dwa niezłe aparaty (w tym jeden ultraszerokokątny) i Quad DAC audio, zapewniający świetne wrażenia audio.

Dwuekranowy LG G8X ThinQ Dual Screen jest świetnym rozwiązaniem, pierwszym tego typu na rynku. Żeby się o tym przekonać, możecie skorzystać z oferty sieci Plus, w której to smartfon ten dostępny jest na wyłączność. Oznacza to, że nie znajdziecie go nigdzie indziej – niezależnie od tego, czy mówimy o innych operatorach czy o wolnej sprzedaży (sklepach elektronicznych). Smartfon można kupić zarówno w ofercie abonamentowej jak i bez kosztów abonamentu.

Cena tego urządzenia wynosi ok. 3991 złotych. Natomiast z abonamentem 50 zł/mies. w opcji ratalnej 0% ceny przedstawiają się następująco:

LG G8X ThinQ 24 miesiące 36 miesięcy opłata początkowa raty opłata początkowa rata Plus Abonament 40 i 50 zł/mies. – dla nowych klientów 189,99 zł 158 zł 199 zł 106 zł Plus Abonament 40 i 50 zł/mies. – dla przedłużających brak 166,64 zł brak 111,09 zł

Średniopółkowa Motorola Moto G8 Plus

Z flagowców szybko przechodzimy do dużo niższej półki cenowej. Tutaj bardzo dobrze odnajduje się Motorola z kolejnym przedstawicielem serii Moto G, mianowicie Motorola Moto G8 Plus.

W przypadku tego modelu na pierwszy ogień wysuwa się akumulator o pojemności 4000 mAh, który – jak wynika z moich testów – jest w stanie dotrzymać kroku użytkownikowi przez dwa dni bez potrzeby doładowywania go. Druga rzecz to gesty Moto, dostępne wyłącznie w smartfonach tej marki. Potrząśnięcie telefonem, by uruchomić latarkę? Zrobione! Uruchamianie aparatu przed dwukrotne obrócenie nadgarstkiem? Obecne! Zrzut ekranu przez przeciągnięcie trzech palców z góry na dół? Jest!

Przyznaję, jestem fanką gestów Moto, zwłaszcza błyskawicznego uruchamiania latarki. Trzeci argument przemawiający za tym urządzeniem to action cam, czyli opcja nagrywania poziomego wideo ultraszerokim kątem, trzymając telefon w pionie – fajny bajer, po raz pierwszy wprowadzony w modelu Moto One Action.

Dodam też, że Motorola Moto G8 Plus dostępna jest między innymi w kolorze granatowym i bordowym, który potrafi zwrócić na siebie uwagę. Smartfon dostępny zarówno w ofercie MIX, abonament jak i bez kosztów abonamentu.

W przypadku dwóch ostatnich opcji ceny w opcji ratalnej 0%, przedstawiają się następująco:

24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy opłata początkowa rata opłata początkowa rata opłata początkowa rata Motorola G8 Plus 1 zł 50 zł 1 zł 33 zł 1 zł 25 zł

LG K50S za złotówkę

Na koniec został nam najtańszy spośród opisywanych dziś smartfonów – LG K50S. Model ten może się okazać atrakcyjną propozycją dla klientów szukających smartfona za złotówkę w niskim abonamencie. Można go bowiem kupić albo z abonamentem (od 1 zł na start i z ratami 40 zł co miesiąc na dwa lata lub 26 zł co miesiąc przez trzy lata), albo (w tej samej cenie) w opcji bez kosztów abonamentu – w ratach 0%.

Telefon ten charakteryzuje się głównie trzema aparatami, co jest wciąż rzadko spotykane w tej półce cenowej. Do naszej dyspozycji oddano zestaw składający się z głównego aparatu 13 Mpix z PDAF z 2-megapikselowym czujnikiem głębi, a także ultraszeroki kąt, który zawsze warto mieć pod ręką, by w kadrze „złapać” więcej.

Do najważniejszych rzeczy, jakie musicie wiedzieć na temat LG K50S, z całą pewnością należy zaliczyć fakt, że został wyposażony w 6,5-calowy ekran FullVision, akumulator o pojemności 4000 mAh, a także dedykowany przycisk aktywujący Asystenta Google (który coraz lepiej radzi sobie z obsługą w języku polskim). Co też ważne, całość spełnia normę odporności MIL-STD-810G, co wyróżnia go pod kątem odporności na wstrząsy, wilgoć, kurz.

Wpis powstał przy współpracy z siecią Plus