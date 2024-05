Starsze smartfony Google dostają funkcje zaprezentowane w nowych Pixelach 8

Sugestie AI w Zdjęciach Google zadebiutowały przy okazji premiery smartfonów Pixel 8 w październiku 2023 roku. Teraz narzędzia sztucznej inteligencji trafiają nawet do tych posiadaczy starszych urządzeń Google, którzy nie opłacają subskrypcji Google One.

Sztuczna inteligencja w Pixelach

Inteligentne opcje edycji zdjęć znajdujące się w Zdjęciach Google w zakładce Sugestie mają za sobą dość zawiłą historię, której szczere powiedziawszy nie jestem w stanie dokładnie prześledzić, nawet będąc w posiadaniu Pixela 7. To dlatego, że Google część z nich oferuje już od jakiegoś czasu tym, którzy opłacają subskrypcję Google One – a tak jest w moim przypadku.

Sugestie pomagają w szybkiej edycji danej fotografii. Otrzymujemy „na dzień dobry” propozycje zmiany balansu parametrów zdjęcia. Skorzystać można z filtrów Dynamiczne, Ulepszone (przy którym znajduje się ikonka „gwiazdeczek” sugerujących działanie AI), a także kilku modyfikacji odcieni nieba (Żywy, Luminous, Radiant, Ember, Airy, Afterglow i Stormy).

Funkcje te działały dotąd w chmurze lub na Pixelach 8. Dla posiadaczy starszych Pixeli dostępne były tylko dzięki Google One – nie dało się z nich skorzystać na telefonach offline. Wygląda na to, że się to zmienia, gdyż posiadacze Pixeli 6. oraz 7. generacji zgłaszają pojawienie się tych nowych opcji edycji na ich urządzeniach.

(screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Rzecz na pewno ograniczona jest do smartfonów Google, gdyż właściciele smartfonów na Androidzie oraz iPhone’ów, korzystający z „magicznych” funkcji Zdjęć Google muszą brać pod uwagę limit 10 zdjęć zapisanych po dokonaniu edycji AI z Sugestii. Jeśli ktoś chciałby pozbyć się tych przeszkód, musi zainwestować w subskrypcję Google One.

Inne inteligentne funkcje Zdjęć Google, w tym narzędzia Magiczna gumka, Usuń rozmycie, Efekt HDR, Rozmycie portretowe czy Odcień skóry dostępne są dla użytkowników aplikacji bez żadnych ograniczeń.

Osobiście uważam, że Google ma w aplikacji Zdjęcia straszny bałagan. O ile w apce aparatu nastąpiła poprawa pod względem uproszczenia interfejsu, tak tutaj czasem nie wiadomo gdzie i czego szukać.

Emotikony audio lądują na Pixelach

Dziś otrzymałem od Google informację, że na moim Pixelu lądują głosowe emotikony. Pisaliśmy o nich jakiś czas temu. Chodzi o odgłosy, które można odtworzyć „z offu” podczas rozmowy telefonicznej. Może to być na przykład dźwięk owacji tłumu, śmiechu, słynnego badum-tss, a także… pierdnięcia.

(screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl) (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Niestety nie zauważyłem jeszcze możliwości odpalenia głosowych emoji podczas połączenia telefonicznego, ale zapewne zmieni się to niebawem, skoro Google oficjalnie wdrożyło tę funkcję i umieściło powiadomienie o tym w aplikacji Pixel – wskazówki.