Oppo A15 ma duży ekran i potrójny aparat. Dostaniesz go jako prezent w Orange

Co liczy się najbardziej w budżetowych smartfonach? Cena. Reszta rzeczy schodzi na dalszy plan. Oczywiście ważne jest też to, ile dostajemy za tych kilka stówek. W przypadku Oppo A15, który możemy dostać za złotówkę, każda specyfikacja wydaje się być OK.

Niedrogi Oppo A15 w Polsce

Oppo wprowadziło dziś do sprzedaży swój nowy produkt. To tani smartfon o podstawowej specyfikacji, z założenia mający wystarczyć do najbardziej bazowych zadań: dzwonienia, pisania wiadomości i tak dalej. Co ciekawe, zamontowano w nim potrójny aparat główny, co w budżetowcach zaczyna być nowym standardem.

Wspomniane trzy aparaty bazują na matrycach:

13 Mpix (f/2.2, obiektyw główny)

2 Mpix (f/2.4, obiektyw makro)

2 Mpix (f/2.4, jako czujnik głębi)

Oppo A15 obsługuje także tryb HDR, opcje portretu z rozmyciem tła i rozpoznawanie sceny AI. Sporo z tych funkcji zawdzięcza systemowi ColorOS 7.2 – nakładce na Androida. W ślad za nimi idą też inne, mające już związek z codziennym użytkowaniem smartfona, takie jak robienie zrzutu ekranu gestem, tryb obsługi jedną ręką czy inteligentny pasek boczny.

Wszystko to wyświetlane jest na 6,52-calowym ekranie IPS w rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli) z wcięciem w kształcie kropli wody, w którym spoczywa kamerka z matrycą 5 Mpix, obsługująca odblokowywanie twarzą.

Jak na prawdziwie tani smartfon, nie można zbyt wiele spodziewać się po wydajności Oppo A15 – procesor MediaTek Helio P35, a już zwłaszcza 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej nie obiecują nie wiadomo czego. W razie potrzeby można ratować się dodatkową kartą microSD (maksymalnie do 256 GB).

Całość zasila bateria o pojemności 4230 mAh, ładowana przez microUSB. Czytnik linii papilarnych umieszczono na tylnym panelu. Wymiary urządzenia to 164 x 75,4 x 7,9 mm, zaś waga sięga 175 g.

Cenę ustalono na 599 złotych. W takiej kwocie oczekiwałbym chociaż 3 GB RAM. Z drugiej strony, płacąc za Oppo A15 jedynie złotówkę, nie wybrzydzałbym w ogóle.

Oppo A15 w promocji Orange dostaniesz prawie za darmo

Orange ruszyło z ciekawą promocją, w której klienci, którzy zdecydują się na zakup oferty Orange Love z telewizją na 24 miesiące lub przedłużą umowę w pakietach Love Extra bądź Love Premium, dostaną od operatora powyższy smartfon w prezencie, a dokładniej – za symboliczną złotówkę.

źródło: Biuro Prasowe Orange Polska

W takiej „cenie” praktycznie każdy smartfon jest opłacalny. Jeśli więc przyda się Wam dodatkowy smartfon w rodzinie, a mierzyliście się z zamiarem wykupienia pakietu Orange Love, z pewnością udział w promocji jest rzeczą wartą rozważenia.