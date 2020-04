Motorola ujawnia polską cenę Moto G8 Power Lite i informacje o dostępności smartfona

Motorola Moto G8 Power Lite została oficjalnie zaprezentowana na początku tego miesiąca, ale producent nie ujawnił wówczas ceny nowego smartfona i dokładniejszych informacji o jego dostępności w sprzedaży. Teraz to nadrobił, dzięki czemu wiemy już, ile będzie kosztował w Polsce i gdzie klienci go dostaną.

Motorola Moto G8 Power Lite – cena, dostępność w Polsce

Polski oddział Motoroli oficjalnie poinformował, że sugerowaną cenę Moto G8 Power Lite ustalono w naszym kraju na 799 złotych. Smartfon jest więc o 200 złotych tańszy od Moto G8 Power, która trafiła do sprzedaży w Polsce na początku lutego 2020 roku.

Moto G8 Power Lite będzie można kupić w naszym kraju już od przyszłego tygodnia u „wybranych operatorów”. Na oficjalnej stronie Motoroli wymieniono na razie tylko Orange, ale z informacji udostępnionych przed producenta wynika, że model ten pojawi się w ofercie także innych sieci działających w Polsce.

Motorola Moto G8 Power Lite ma być dostępna w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: Arctic Blue (niebieskiej) i Royal Blue (granatowej).

Motorola Moto G8 Power Lite – specyfikacja

Smartfon oferuje wyświetlacz IPS TFT LCD o przekątnej 6,5 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Według deklaracji producenta, zajmuje on 87% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio).

Sercem Moto G8 Power Lite jest ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A53 2,3 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1,8 GHz; 12 nm) procesor MediaTek Helio P35 z układem graficznym IMG PowerVR GE8320 680 MHz. Do kompletu są 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB.

Na przodzie smartfona umieszczono pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0 do selfie i rozmów wideo, natomiast na tyle potrójny 16 Mpix (f/2.0) z PDAF + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi. Na panelu tylnym znajduje się również czytnik linii papilarnych.

Oprócz tego, Motorola Moto G8 Power Lite oferuje też m.in. pojedynczy głośnik i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie i jest zasilany przez akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 10 W przez port USB-C). Całość ma wymiary 164,94×75,76×9,2 mm i waży ~200 gramów. Obudowa urządzenia pokryta jest powłoką hydrofobową, która ma chronić przed przypadkowymi zachlapaniami.

Źródło: informacja prasowa

