Co oferuje nowa Motorola Moto G8 Power Lite oprócz przydługiej nazwy?

Motorola Moto G8 Power Lite jest przykładem, w jaki sposób nie powinno się nazywać smartfonów – jego nazwa jest przesadnie długa, lecz najwyraźniej dla producenta był to jedyny sposób, aby jakoś ulokować ten model w swojej ofercie. Abstrahując jednak od tego, nowa Motka ma czym przekonać do siebie klienta. Najbardziej kusić ma wyjątkowo długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu dzięki ogromnej baterii.

Motorola Moto G8 Power Lite – specyfikacja

Jak przystało na smartfon z dopiskiem „Power”, mimo że jest też kolejny „Lite”, to w Moto G8 Power Lite producent nie oszczędzał na pojemności baterii. Model ten wyposażono w baterię aż 5000 mAh, która według deklaracji Motoroli ma zapewnić nawet trzy dni działania w trybie mieszanym na pojedynczym ładowaniu. Jej naładowanie do pełna może jednak trochę potrwać, ponieważ urządzenie obsługuje ładowanie o mocy maksymalnie 10 W (przez port microUSB w standardzie USB 2.0).

Motorola Moto G8 Power Lite zapewni też wystarczającą przeciętnemu użytkownikowi wydajność, gdyż wyposażono ją w ośmiordzeniowy (8x ARM Cortex-A53; 12 nm) procesor MediaTek Helio P35 2,3 GHz z układem graficznym IMG PowerVR GE8320 oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB. Smartfon po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9.0 Pie (trudno zrozumieć, dlaczego Motorola nie zainstalowała najnowszego Androida 10).

Na pokładzie Moto G8 Power Lite znajduje się też pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0 do selfie i rozmów wideo oraz potrójny 16 Mpix (f/2.0) + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi na panelu tylnym. Producent nic nie wspomina natomiast, aby model ten oferował czytnik linii papilarnych. Są za to Dual SIM (2x nano SIM) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Wszystkie treści wyświetlane są na ekranie o przekątnej 6,5 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Motorola Moto G8 Power Lite ma wymiary 164,94×75,76×9,2 mm i waży ~200 gramów. Smartfon pokryto nano-powłoką, która chroni go przed przypadkowymi zachlapaniami.

Motorola Moto G8 Power Lite – cena, dostępność w Polsce

Producent nie podał sugerowanej ceny tego modelu ani nie zdradził też, kiedy trafi do sprzedaży w Polsce (poinformował jedynie, że „w najbliższych tygodniach”). Wiadomo jednak, że będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Arctic Blue (niebieskiej) i Royal Blue (granatowej).

Źródło: informacja prasowa

