Japoński producent tosterów wypuści na rynek smartfon

Najbardziej znanym producentem smartfonów z Japonii jest niewątpliwie Sony. Korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni ma także Sharp, ale okazuje się, że w historii tego segmentu chce zapisać się także firma BALMUDA. Ma ona już w swojej ofercie m.in. toster, który pomimo wysokiej ceny sprzedawał się jak ciepłe bułeczki.

BALMUDA, producent tosterów z Japonii, wypuści na rynek… smartfon

BALMUDA jest producentem AGD z Japonii, znanym przede wszystkim za sprawą tostera o nazwie… po prostu The Toaster, który stał się prawdziwym przebojem w Kraju Kwitnącej Wiśni, mimo że kosztuje 25850 jenów, co (przy aktualnym kursie) jest równowartością blisko 900 złotych! Zaraz po premierze tego sprzętu zamówień było tak dużo, że niektórzy musieli czekać na swój egzemplarz nawet trzy miesiące, a więc kilkukrotnie dłużej niż klienci na najpopularniejsze iPhone’y.

Teraz Japończycy poinformowali, że zdecydowali się wejść w segment smartfonów. Jak deklarują, chcą zaoferować „nowe doświadczenia i niespodzianki unikalne dla marki BALMUDA”. Mimo że producent zdaje sobie sprawę, jak bardzo rynek ten jest zatłoczony, zamierza spróbować swoich sił na nim.

Firma informuje też, że nie posiada żadnej fabryki, dlatego zdecydowała się podjąć współpracę z Kyocera Corporation, która regularnie wprowadza na japoński rynek nowe smartfony. Według założeń, pierwszy model może trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku – producent używa bowiem określenia „po listopadzie 2021 roku”. Urządzenie będzie dostępne u operatora SoftBank oraz na rynku otwartym.

Na razie BALMUDA nie ujawniła żadnych szczegółów na temat swojego pierwszego smartfona. Nie wiadomo zatem, czy będzie to całkowicie nowa konstrukcja, czy firma wykorzysta któryś z projektów marki Kyocera. Producent zapowiedział jedynie, że zamierza skupić się na urządzeniach, które obsłużą sieć piątej generacji, co w sytuacji, gdy szybko się ona rozwija, nie jest szczególnym zaskoczeniem.

Można się też spodziewać, że smartfon będzie analogicznie drogi jak toster, ponieważ BALMUDA kreuje się na markę premium. Producent na pewno liczy, że powtórzy on sprzedażowy sukces The Toaster, ale to dopiero czas pokaże.