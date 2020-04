Te słuchawki douszne Razera z motywem Pikachu, naładujesz w Pokeballu

To była tylko kwestia czasu, aż jakaś firma wyskoczy z etui do słuchawek bezprzewodowych w kształcie Pokeballa. I jest! Razer, po nawiązaniu współpracy z The Pokemon Company, będzie sprzedawał w Chinach żółte słuchawki TWS, ładowane w charakterystycznym, kulistym etui.

Słuchawki prawdziwego trenera Pokemon

Słuchawki, które Razer pokazał na swoim profilu Weibo, bezpośrednio nawiązują do znanej serii animacji, korzystając z licencji udzielonej przez The Pokemon Company. Douszne pchełki Bluetooth zyskały żółty kolor oraz emblematy elektrycznego Pikachu – gdyby ktokolwiek miał wątpliwości co do tego, który z kieszonkowych stworków jest inspiracją dla tego stylu projektowego.

Słuchawki wyposażone są w 13-mm przetworniki, obsługują redukcję szumów, automatyczne parowanie przez Bluetooth oraz wspierają asystentów głosowych. Oprócz tego wykazują się wodoodpornością, spełniając wymogi klasy IPX4. Zgodnie ze specyfikacją producenta, są w stanie grać bez przerwy przez około 3 godziny. Po tym czasie wymagają doładowania.

Etui ładujące, o kształcie Pokeballa, jest w stanie naładować słuchawki do 5 razy, co oznacza, że w przybliżeniu można liczyć na maksymalnie 15 godzin działania pchełek. Domyślam się, że kuliste etui nie jest zbyt wygodne, jeśli chodzi o trzymanie go w kieszeni, ale z drugiej strony – chyba warte jest wyrzeczeń, bo robi znacznie lepsze wrażenie niż same słuchawki.

Akcesorium będzie dostępne na chińskim rynku od 16 kwietnia, w cenie 849 juanów (około 500 zł). Fani Pokemonów – skusilibyście się?

źródło: Razer przez nintendosup.com

