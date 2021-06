Słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Oppo Enco Air wchodzą do Polski. Jaka cena?

Oppo ma bardzo bogatą ofertę słuchawek bezprzewodowych – widać, że producent kładzie duży nacisk na tego typu urządzenia. Już od jutra będzie można kupić w Polsce kolejny model tego producenta.

Słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Oppo Enco Air wchodzą do Polski

Cechą wyróżniającą nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe od Oppo jest ich czas pracy. Według deklaracji producenta, może on wynosić nawet 24 godziny w przypadku słuchania muzyki, aczkolwiek mowa tu o sytuacji, gdy użytkownik będzie doładowywał Oppo Enco Air za pomocą dedykowanego etui, które służy też za power bank.

Na pojedynczym ładowaniu słuchawki mają natomiast zapewnić do 4 godzin słuchania muzyki lub do 2,5 godzin rozmów. Producent informuje, że samo ładowanie do 100% ma natomiast trwać 1,5 godziny. Podobny czas trzeba będzie poświęcić na uzupełnienie zapasu energii we wspomnianym już etui.

źródło: Oppo

Oppo podkreśla też, że nowe słuchawki TWS Oppo Enco Air zapewnią również wysoką jakość dźwięku podczas rozmów głosowych. Wyposażono je bowiem w dwa mikrofony – jeden wyłapuje dźwięki z otoczenia, a drugi wyodrębnia ludzki głos, co w połączeniu z „inteligentną technologią rozpoznawania głosu” ma pomóc w czasie rzeczywistym „odsiać” szumy i zagwarantować krystalicznie czysty dźwięk.

Słuchawki Oppo Enco Air obsługuje się za pomocą gestów. Dwukrotne dotknięcie powoduje przełączenie utworu lub odebranie połączenia, natomiast trzykrotne wywołuje Asystenta Google. Ponadto użytkownicy mogą uzyskać jeszcze dostęp do „zaawansowanych funkcji obsługi” za pośrednictwem autorskiej aplikacji HeyMelody, dostępnej w Sklepie Google Play.

Ponadto warto jeszcze wspomnieć, że słuchawki TWS Oppo Enco Air dysponują również modułem Bluetooth 5.2 i mogą pochwalić się certyfikatem TÜV Rheinland, który potwierdza „wysoką wydajność i znikome opóźnienia”. W tym miejscu trzeba podkreślić, że są to pierwsze słuchawki na świecie z takim certyfikatem. Po włączeniu Game Mode opóźnienia są na poziomie 80 ms.

Każda słuchawka waży zaledwie 3,75 grama i ma wewnątrz 12-mm przetwornik dynamiczny z kompozytu tytanu oraz wzmacniacz basu. Ponadto jest też odporna na pot i przypadkowe zachlapania (IPX4).

Cena Oppo Enco Air w Polsce

Słuchawki będą dostępne w Polsce w tylko jednej wersji kolorystycznej – białej. Ich sprzedaż rozpocznie się już jutro, tj. 11 czerwca 2021 roku. Sugerowana cena została ustalona przez producenta na 399 złotych.