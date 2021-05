Nie usłyszysz, kiedy zagotuje ci się woda na kawę. Słuchawki Xiaomi FlipBuds Pro z ANC wyciszą takie hałasy

Xiaomi, jak dotąd, nie mogło pochwalić się wybitnymi słuchawkami z aktywną redukcją szumów z wysokiej półki. Być może FlipBuds Pro coś w tej materii zmienią.

Xiaomi FlipBuds Pro – czuć ten powiew premium

Wystarczy rzut oka na nowe słuchawki Xiaomi, by zorientować się, że nie mamy do czynienia z najtańszymi plastikowymi pchełkami w ofercie producenta. Podobieństwo do szanowanych AirPodsów Pro od Apple jest tu nieprzypadkowe. Xiaomi chce zakomunikować, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym.

Na pewno rzadko spotykane w akcesoriach audio od Xiaomi jest zastosowanie aktywnej redukcji szumów. FlipBuds Pro oferują taką. Firma zapewnia, że ANC jest w stanie zniwelować hałas na poziomie 40 decybeli. To mniej więcej taki, jak głośność przeciętnej rozmowy albo szmery w domu, pokroju szumu działającej lodówki, komputera czy czajnika elektrycznego. Istnieje więc pewna szansa, że nastawimy sobie wodę na herbatę i nie usłyszymy, że się zagotowała ;)

Warto przy okazji wspomnieć, że inne słuchawki Xiaomi z ANC, Mi Airdots Pro, są w stanie redukować szumy tylko do poziomu 35 dB.

Odrobinę inna konstrukcja

Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to nowe słuchawki Bluetooth wykorzystują kodeki AAC i SBC oraz technologię Qualcomm AptX. W konstrukcji zastosowano specjalne, 11-milimetrowe cewki dynamiczne, wraz z kompozytową konstrukcją membrany. Powinno to przełożyć się na jakość dźwięku niedostępną dotąd w słuchawkach bezprzewodowych Xiaomi. W obudowie pchełek znajdują się trzy mikrofony, dzięki czemu łatwiej jest izolować dźwięk, na przykład podczas rozmów telefonicznych. Za proces separacji odpowiada układ QCC5151.

FlipBuds Pro można swobodnie połączyć z dwoma urządzeniami i dynamicznie się między nimi przełączać. Dzięki temu jeden zestaw słuchawek będzie służył nam do komunikacji z laptopem, jak i smartfonem.

W akcesorium można skorzystać z funkcji niskiej latencji, o ile będzie ono połączone z wybranymi modelami smartfonów – Mi Mix Fold lub urządzeniami z serii Mi 11, Redmi K40, Redmi K30 czy Redmi Note 9 Pro.

Bateria ma wystarczać na 7 godzin działania na jednym ładowaniu (5 godzin przy włączonym ANC) i 28 godzin łącznego czasu pracy z uwzględnieniem doładowywania przez etui. To z kolei ładuje się przez USB-C lub bezprzewodowo.

Xiaomi FlipBuds Pro wyceniono na 799 juanów (~470 złotych). Są dostępne do kupienia w Chinach, ale liczymy na to, że pojawią się także w Europie.