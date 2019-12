Serwis CHILI dostępny z płatnością na rachunku PLAY

Play rozszerza możliwości płacenia za usługi za pomocą rachunku abonamentowego. Od teraz będzie można w ten sposób rozliczać się za korzystanie z serwisu CHILI.

Platforma CHILI to serwis VoD, który jest aktualnie obecny w 5 krajach Europy, w tym w Polsce. Dzięki niemu można wypożyczać pojedyncze filmy, bez konieczności płacenia comiesięcznego abonamentu. Wyróżnia go dość szybkie wprowadzanie do katalogu filmów, które do niedawna były grane w kinach oraz seriale telewizyjne, wykupowane całymi sezonami – także te, które wydawałoby się występują tylko na wyłączność (np. netfliksowy House of Cards). Daną produkcję można też przypiąć do naszego konta na zawsze, oczywiście za odpowiednio wyższą opłatą niż obowiązującą za wypożyczenie.

Jedną z form płatności – rachunek Play

W ten sposób opłata za skorzystanie z zasobów serwisu CHILI dodawana jest do naszej kolejnej faktury za telefon czy internet. Jedyne, z czym trzeba się liczyć, to zasady bezpieczeństwa. Każdorazowo musimy przejść krótki proces weryfikacji abonenta. Użytkownik proszony jest o podanie numeru telefonu, na który otrzymuje unikatowy kod PIN w celu potwierdzenie transakcji.

Podsumowanie zakupów mobilnych uwzględniane jest w comiesięcznym rachunku. Dzięki temu, by oglądać dostępne na platformie treści, użytkownicy nie muszą podawać danych karty płatniczej.

Z CHILI można korzystać przez stronę internetową, ale serwis ma także swoją aplikację mobilną. Do jednego konta może być podpiętych nawet 5 urządzeń. Można na nie pobierać wybrane treści, tak by później korzystać z nich offline.

źródło: informacja prasowa