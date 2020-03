Ta firma chce, żeby fizyczne przyciski zniknęły ze smartfonów

Są rzeczy, których nie powinno się zastępować cyfrowymi odpowiednikami. Jedną z takich są klawisze do włączania/wyłączania oraz do regulacji głośności – fizyczne są po prostu wygodniejsze i niemal niezawodne. Firma Sentons jest jednak innego zdania i przy współpracy z Foxconnem może jej się udać rozpropagować takie rozwiązanie.

Ekrany dotykowe zmieniły urządzenia, z których korzystamy na co dzień. Można je znaleźć dosłownie wszędzie, a smartfony są najbardziej banalnym przykładem. Producenci coraz bardziej stawiają na obsługę za pomocą dotyku, a nie fizycznych klawiszy, jednak nie zawsze spotyka się to z pozytywnym przyjęciem ze strony użytkowników. HTC zostało za to mocno skrytykowane w przypadku HTC U12+ (choć są osoby, które to bronią), podobnie jak Huawei za zastosowanie tego w Mate 30 Pro.

Mimo że trudno sobie wyobrazić obsługę wielkiego wyświetlacza za pomocą czegoś innego niż palec (taki rysik w serii Galaxy Note to tylko dodatek), to nie wszystko w smartfonie powinno być dotykowe, gdyż użytkownicy są przyzwyczajeni do fizycznych klawiszy i raczej trudno będzie ich przekonać do dotykowych (jedyną metodą może okazać się zmuszenie, tzn. nie danie innego wyboru, do czego producenci są niestety zdolni).

Sentos SDS ButtonBar

Do porzucenia fizycznych przycisków na rzecz dotykowych zachęca firma Sentons. Opracowała i przygotowała ona odpowiednie rozwiązanie w postaci paska o długości 1,9 cala (~4,9 cm), który jest naszpikowany sensorami, odpowiedzialnymi za rozpoznawanie komend wydawanych przez palec użytkownika. Producent chwali się, że można go umieścić właściwie w każdym miejscu, co pozwala zastosować w smartfonach różnego rodzaju wyświetlacze, także składane i „wodospadowe”.

Sentons za zaletę uważa również fakt, że można je dowolnie zaprogramować i tym samym dać użytkownikowi do dyspozycji nawet bardziej rozbudowaną funkcjonalność. Jednocześnie firma zapewnia, że SDS ButtonBar nie będzie reagować na tzw. fałszywe dotknięcia, które są plagą konkurencyjnych rozwiązań tego typu. Producentów elektroniki ma dodatkowo przekonać fakt, że produkt ten jest „zgodny” z normą IP68, więc ewentualna wodoszczelność nie przeszkodzi mu w działaniu.

Zapewne uznalibyśmy SDS ButtonBar jedynie za ciekawostkę, gdyby nie fakt, że Sentons podjął współpracę z Foxconnem, który może mu pomóc rozpowszechnić to rozwiązanie. Tajwańczycy kontrolują Sharpa, więc mogą zastosować wirtualne przyciski w smartfonie tej marki, a jednocześnie przekonać do tego także inne firmy, na przykład Apple czy Nokię. Ja mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale obawiam się, że będziemy coś takiego widzieć na liście parametrów coraz częściej.

Źródło: Sentons via xda-developers