Sąsiedzi z Piekła Rodem za jedyne 4 złote na Androidzie!

Gdyby na Wikipedii miałbym w jak najkrótszy sposób, przedstawić definicje gry kultowej, to najprawdopodobniej wkleiłbym po prostu zdjęcie Sąsiadów z Piekła Rodem. I to właśnie ta kultowa dla wielu Polaków gra, jest teraz w bardzo kuszącej promocji na urządzeniach mobilnych!

Sąsiedzi z Piekła Rodem w promocji na Androidzie!

Sąsiedzi z Piekła Rodem pierwotnie debiutowali w 2003 roku na komputerach osobistych, praktycznie z miejsca stając się grą kultową dla wielu Polaków. W tym i dla mnie, bo w dzieciństwie wielokrotnie przechodziłem zarówno Sąsiadów z Piekła Rodem, jak i sequel Sąsiedzi z Piekła Rodem 2: Na Wakacjach. Dodam, że zawsze byłem większym fanem drugiej odsłony ;).



Sąsiedzi z Piekła Rodem 1&2

W obu grach chodzi o to samo — jak najszybsze wyprowadzenie naszego sąsiada z równowagi, przy pomocy różnych psikusów, niekiedy bardzo niebezpiecznych. Wszystko jednak jest przygotowane w bardzo zabawnej, kreskówkowej konwencji, a sama rozgrywka, pomimo swojej prostoty, sprawia masę frajdy.

Jest to głównie zasługa bardzo fajnego klimatu całej produkcji, jak i bardzo zabawnych animacji i ogólnego pomysłu na rozgrywkę. Na duży plus zaliczam także projekt lokacji, szczególnie w drugiej odsłonie serii, która rozgrywa się w różnych egzotycznych miejscach, a nie wyłącznie w mieszkaniu naszego sąsiada, tak jak to miało miejsce w „jedynce”.

Gry te niedawno zyskały drugie życie, za sprawą portów na nowe platformy — w tym i wersji na urządzenia mobilne, które teraz możecie kupić w bardzo korzystnej promocji.

Obie gry z serii Sąsiedzi z Piekła Rodem kupimy obecnie w promocji, za jedyne 3,99 złotych w sklepie Google Play:

Zarówno pierwsza, jak i druga część Sąsiadów posiada polskie napisy. Obydwie gry powinny również bezproblemowo ruszyć nawet na tanich smartfonach, ale jeśli chcecie sprawdzić przed zakupem działanie gry, jak i również to czy gra się Wam po prostu spodoba, to zachęcam do pobrania bezpłatnych wersji demonstracyjnych wymienionych tytułów: