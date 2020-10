Ładowarka bezprzewodowa połączona z dyskiem SanDisk? Proszę bardzo

SanDisk znany jest głównie z produkcji dysków twardych czy kart microSD. Tymczasem, amerykańska firma pokazała bardzo ciekawe rozwiązanie, jakim jest ładowarka bezprzewodowa połączona z dyskiem twardym.

Ładowarka bezprzewodowa z dyskiem SanDisk? Brzmi jak szaleństwo!

SanDisk, który w 2016 roku został wykupiony przez Western Digital, przyzwyczaił nas do produkowania dobrej jakości dysków i pamięci masowych, a także kart, których używamy np. w swoich smartfonach. Teraz Amerykanie nieco zboczyli z kursu, prezentując dwie nowe ładowarki bezprzewodowe. Co ciekawe, jedna z nich ma wbudowany dysk twardy.

SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync, bo o niej tu mowa, to ładowarka bezprzewodowa obsługująca standard Qi oraz moc ładowania do 1 0W. Co jednak ważniejsze, urządzenie to możemy zakupić w połączeniu z dyskiem twardym o pojemności 64, 128 lub 256 GB. Rozwiązanie to zostało opracowane w celu bieżącego tworzenia kopii zapasowych z naszego smartfona po położeniu go na ładowarkę.



Ixpand Wireless Charger Sync pozwoli utworzyć kopię zapasową nad dysku podczas ładowania (fot. SanDisk)

Amerykańska firma zaprezentowała także drugą ładowarkę bezprzewodową, jednak w tym przypadku mówimy już o tradycyjnej formie. SanDisk Ixpand Wireless Charger 15W także pozwala na ładowanie urządzeń wykorzystujących standard Qi. Moc ładowania, jak sama nazwa ładowarki wskazuje, to 15 W.

Według producenta, zarówno Ixpand Wireless Charger Sync, jak i Ixpand Wireless Charger 15W, są kompatybilne z urządzeniami AirPods Pro, iPhone 8 i nowszymi, Samsung Galaxy S7 i nowszymi, Samsung Galaxy Note 5 i nowszymi oraz innymi smartfonami, kompatybilnymi z Qi.

Kontrola temperatury i ładowanie adaptacyjne pomagają zachować bezpieczeństwo baterii telefonu. Obie ładowarki korzystają ze złącza USB-C.



Ixpand Wireless Charger 15W to tradycyjna ładowarka bezprzewodowa w standardzie Qi (fot. SanDisk)

Nowe ładowarki są objęte dwuletnią gwarancją. Ładowarka bezprzewodowa Ixpand Wireless Charger Sync jest dostępna w wersjach o pojemności 64 GB, 128 GB i 256 GB, a jej cena to, odpowiednio: 99,99 dolarów, 129,99 dolarów i 199,99 dolarów. Ixpand Wireless Charger 15W ma kosztować 49,99 dolarów.

Sprzedaż rozpocznie się w najbliższym miesiącu i będzie dostępna w sklepie WD oraz u partnerów firmy.