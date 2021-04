Samsung zaplanował prezentację najpotężniejszego urządzenia z rodziny Galaxy na 28 kwietnia

Samsung ma jeszcze w zanadrzu kilka interesujących urządzeń do pokazania w tym roku, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie nam dane zobaczyć któreś z nich już w kwietniu.

„Najpotężniejsze urządzenie Galaxy”

Wydając zabawną zapowiedź wideo, Samsung nie sprecyzował, czym będzie wspomniane potężne urządzenie. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie nim smartfon – trochę za wcześnie na prezentację nowego Galaxy Note, a Galaxy Z Fold 3 powinien pojawić się gdzieś w lipcu. Zresztą, trudno by było nazwać „najbardziej potężnym urządzeniem” sprzęt, który dostałby taki sam procesor jak aktualne flagowce firmy. Idąc tym tropem, musiałoby chodzić o coś jeszcze bardziej wydajnego. Rozsądne wydaje się, że Koreańczykom chodzi o laptopa z systemem Windows 10.

Samsung ma swoją linię laptopów. Ostatnia generacja Galaxy Booków pochodzi z 2019 roku, więc już najwyższy czas nieco ją odświeżyć. Co prawda nie są one dostępne w oficjalnej dystrybucji w Polsce, ale na Zachodzie cieszą się całkiem dobrą opinią.

Czego się spodziewać?

Przecieki sugerują, że podczas wydarzenia zostanie zaprezentowanych kilka modeli laptopów: Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 oraz Galaxy Book Go. Oczywiście nie ma żadnej pewności co do dokładnie takiego kształtu nowego portfolio notebooków Samsunga, ale co nieco na ich temat mówią grafiki, które zdążyły przedostać się do sieci.

Check out Samsung's next Windows laptops, the Galaxy Book Pro and Pro 360 (with S21 Ultra-inspired wallpaper, it would seem): https://t.co/T0dJHA65CE — Evan Blass (@evleaks) March 20, 2021

Galaxy Book Pro ma zyskać wersje z ekranami OLED 13,3 cala oraz 15,6 cala, obsługę S-Pena i najnowsze procesory Intel Core 11. generacji. Odmiana z dopiskiem „360” będzie wyposażona w zawias, dzięki któremu odchylimy klawiaturę całkowicie do tyłu, pozostawiając powierzchnię dotykowego ekranu. Z kolei do Galaxy Book Go ma trafić nie układ Intela, a procesor ARM od Qualcomma.

Wszystkiego dowiemy się podczas prezentacji, zaplanowanej na 28 kwietnia. Konferencja rozpocznie się o 16:00 naszego czasu i będzie można ją oglądać na stronie samsung.com oraz przez kanał Samsunga na YouTube.