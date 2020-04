Skończyła Ci się gwarancja na Twojego Samsunga? Wciąż możesz naprawić go za darmo

Coraz więcej producentów, z uwagi na panującą w Polsce epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z nią ograniczenia, decyduje się na wydłużenie gwarancji na swoje urządzenia. I chociaż nie jest to opłacalne z punktu biznesowego, to troska o klientów jest dla nich ważniejsza. Samsung poinformował, że on również przedłuża okres ochronny na wybrane produkty.

Samsung wydłuża klientom gwarancję na urządzenia

Producent informuje, że właściciele urządzeń marki Samsung, którym ochrona gwarancyjna wygasła z dniem 15 marca 2020 roku lub później w okresie obowiązywania ograniczeń związanych ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, nadal będą mogli skorzystać z napraw na warunkach gwarancyjnych. Dotyczy to wszystkich produktów, które spełniają ww. warunki.

Wydłużony okres ochrony na zasadach gwarancji producenta będzie obowiązywał aż do momentu zniesienia ograniczeń dotyczących swobodnego przemieszczania się. Kiedy się skończy, użytkownicy będą mieli 30 dni kalendarzowych na zgłoszenie wniosku o naprawę swojego urządzenia.

Samsung nie podaje dokładnych terminów, ponieważ sytuacja związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce cały czas jest bardzo dynamiczna. Szczegółowy zakres dat zostanie podany z chwilą ogłoszenia zniesienia ograniczeń swobodnego przemieszczania się.

W jaki sposób zgłosić reklamację w okresie obowiązywania ograniczeń związanych ze stanem epidemii?

Samsung zachęca wszystkich właścicieli produktów, którym ochrona gwarancyjna wygasła z dniem 15 marca 2020 roku lub później, do kontaktu z infolinią. Jest ona czynna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc można zadzwonić na nią o każdej porze dnia i nocy. Konsultanci mogą zaproponować naprawę gwarancyjną, aczkolwiek decyzja o tym może zależeć od rodzaju zgłaszanej usterki i lokalnej dostępności usług serwisowych.

Oprócz tego, ze spersonalizowanego wsparcia można skorzystać również za pośrednictwem aplikacji Samsung Members, gdzie pomocy i porad udzielają eksperci oraz inni użytkownicy. W przypadku chęci oddania urządzenia do naprawy, podstawą uznania zgłoszenia będzie dokument zakupu (dodatkowa rejestracja nie jest wymagana).

Samsung zastrzega też, że wydłużenie okresu do skorzystania z naprawy na warunkach gwarancji nie wpływa na wydłużenie okresu gwarancji, który zakończy się po zniesieniu ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się. Oznacza to, że gwarancja kończąca się po zniesieniu ograniczeń nie ulegnie wydłużeniu.

Źródło: informacja prasowa

