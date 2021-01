Uniwersalne monitory do pracy i rozrywki już w Polsce. Oto Samsung Smart Monitor M5 i M7

Samsung stara się wychodzić poza utarte schematy budowania monitorów, wprowadzając do nich elementy rzadko spotykane w konkurencyjnych konstrukcjach. Tym właśnie wyróżniają się modele Smart Monitor M5 i M7.

Inteligentne monitory ze Smart Hub

Tym, co jest niezwykłe w monitorach Samsung Smart Monitor M5 i M7, jest wbudowany Samsung Smart Hub. Dzięki niemu zyskujemy dostęp do wybranych aplikacji Smart TV, technicznie rzecz biorąc, nie korzystając z telewizora. W ten sposób swobodnie odpalimy Netfliksa, HBO GO czy YouTube, nie łącząc się z komputerem ani urządzeniem mobilnym.

Samsung Smart Monitor M5 32″

Oczywiście modele Samsung M7 i M5 oferują możliwości połączenia zarówno z komputerami jak i ze smartfonami. Użytkownicy mogą połączyć monitor z urządzeniem mobilnym za pomocą aplikacji Tap View, 1 App Casting lub Apple AirPlay 2, a posiadając mobilny sprzęt Samsunga, także przez DeX.

Samsung Smart Monitor M7 32″

Do pracy, do nauki, do zabawy

Ze względu na swego rodzaju połączenie funkcji komputera, monitora i telewizora, monitory M7 i M5 nadają się do różnych zastosowań. Ponieważ mają wbudowane moduły Wi-Fi, sporo rzeczy można wykonać na nich przy pomocy aplikacji webowych. Samsung zadbał, by domyślnie obsługiwały one także usługę Microsoft 365 – to wszystko bez podpinania do monitora zewnętrznego komputera.

Oprócz tego, w urządzeniach znajdziemy typowy zestaw portów USB, moduł Bluetooth 4.2 i dwukanałowy głośnik. Model M7 wyposażono dodatkowo w port USB-C, którym można przesyłać dane lub ładować urządzenia przenośne.

Gdyby tego było mało, Smart Monitor korzysta z funkcji Adaptive Picture, automatycznie dostosowującej jasność i temperaturę barwową ekranu, w zależności od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Monitor wyposażony został także w tryb eye-saver, który redukuje emisję niebieskiego światła.

Smart Monitor M5 dostępny jest w dwóch wersjach: 27- i 32-calowej z matrycami Full HD. Model M7 ma ekran o przekątnej 32 cali i rozdzielczości 4K UHD.

Dostępność nowych monitorów Samsunga jest zależna od sklepu. Najłatwiej znaleźć model M5 27″ (od 999 złotych) i M5 32″ (od 1199 złotych). Nieco trudniejszy w wyszukaniu może okazać się M7 32″ (od 1699 złotych).