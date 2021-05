Samsung ma nowe, designerskie monitory z serii Smart Monitor. Z pilotem na baterie słoneczne

Dla tych, którzy cenią sobie nie tylko techniczne aspekty korzystania z monitora, na przykład parametry wyświetlacza, ale także lubią, gdy monitor dobrze wygląda, Samsung ma coś nowego – nowe modele Smart Monitors.

Nawet 43 cale w Ultra HD

Seria monitorów Smart Monitor została wprowadzona przez Samsunga w listopadzie 2020 roku. W założeniu, ma ona oferować urządzenia typu „do-it-all”, a więc nadające się zarówno do pracy, nauki, jak i zabawy. Zamysł był taki, by firma mogła zaproponować sprzęty o wysokiej elastyczności zastosowań – dla firm, środowisk akademickich oraz konsumentów pracujących i uczących się zdalnie.

Samsung Smart Monitor M7

Flagowy model to Smart Monitor M7, o przekątnej ekranu 43″. Przykuwa uwagę swoją bezramkową konstrukcją, pozwalającą maksymalnie skupić się na wyświetlanych treściach i doskonale prezentującą się na nowoczesnym biurku. Rozdzielczość podstawowa to 4K Ultra-High Definition (UHD). Nie zapomniano o optymalizacji pod kątem HDR10 i wbudowaniu głośników.

Ciekawostką jest pilot, który wykonano z z plastiku pochodzącego z recyklingu, a zasilają go baterie słoneczne. Oczywiście da się go też doładować przez port USB-C.

Samsung Smart Monitor M7

Smart Monitor M5 w trzech odmianach

Smart Monitor M5 dostępny będzie w trzech opcjach, różniących się kilkoma szczegółami. Czynnikami decydującymi będzie zapewne przekątna ekranu: 32″, 27″ oraz 24″. Dwie większe wersje będą dostępne w kolorze białym. Mniejsza edycja – tylko w klasycznej czerni. Wszystkie wyświetlają obraz w Full HD.

Samsung Smart Monitor M5

Wszystkie modele Smart Monitor wyposażono w szereg nowych funkcji. Wśród nich wymienia się TV Plus, umożliwiający dostęp do różnorodnych, darmowych treści na żądanie, bez konieczności pobierania czy zapisywania się do usługi czy też Universal Guide, podpowiadający, co warto obejrzeć, w oparciu o sposób korzystania użytkownika z Netfliksa, Amazon Prime Video i innych aplikacji.

Od teraz będzie można korzystać także z innych asystentów głosowych (poza Bixby), a więc z Asystenta Google czy Alexy od Amazonu. Na czerwiec planuje się aktualizację funkcji zdalnego dostępu do „PC on Screen”, która umożliwi prostą i bezpieczną łączność między Smart Monitorem a zewnętrznymi komputerami PC.

Samsung Smart Monitor M5

Poza tym pozostają wszystkie poprzednie funkcje, jak choćby możliwość podłączenia smartfona lub tabletu przez TapView, Mirroring czy Apple AirPlay. Rzecz jasna, monitory wspierają także Samsung Dex czy usługę Microsoft 365, dzięki której podejrzymy dokumenty pakietu Office nawet bez połączenia z komputerem. Obejrzymy też na nich ulubione seriale w Netfliksie czy sprawdzimy, co nowego na YouTube, także bez połączenia z komputerem czy urządzeniem mobilnym.

Więcej informacji o monitorach możecie szukać na stronie Samsunga.