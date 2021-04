Polecając znajomym smartfony Samsunga, masz szansę dostać 100 złotych premii. Jak?

Samsung ruszył z bardzo ciekawą promocją. Dzięki niej, nasi znajomi mogą kupić smartfon Galaxy i dostać 50 złotych zwrotu, a na nasze konto może trafić nawet 100 złotych.

Pieniądze praktycznie za nic

Program poleceń w Samsungu to świetna okazja, by „przytulić” 100 złotych, nie wysilając się zanadto. Oczywiście trzeba spełnić kilka warunków, by je otrzymać, ale nie jest to nic, co przekraczałoby zdolności fana mobilnych technologii.

Po pierwsze i chyba najważniejsze, sami musimy być posiadaczami jednego ze smartfonów Samsunga z linii Galaxy A (A31, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A50, A51, A51 5G, A52, A52 5G, A71, A71 5G, A72, A80). Tylko wtedy w aplikacji Samsung Members będziemy mogli wygenerować indywidualny kod promocyjny, który będzie trzeba przekazać dalej. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w programie poleceń należy dokonać do 9 maja 2021 roku.

Po drugie, również do 9 maja 2021 roku należy polecić znajomej osobie model smartfona objęty promocją i przekazać kod promocyjny. Dzięki niemu, osoba ta otrzyma później 50 złotych zwrotu za zakup. Jakie urządzenia mogą być polecane? Zgodnie z regulaminem, może to być:

Galaxy A32,

Galaxy A32 5G,

Galaxy A42 5G,

Galaxy A51,

Galaxy A51 5G,

Galaxy A52,

Galaxy A52 5G,

Galaxy A71,

Galaxy A71 5G,

Galaxy A72.

Kilka ważnych szczegółów

Co raczej logiczne, zwroty nie pojawią się na naszych kontach automatycznie. Wypłata 100 zł premii nastąpi do 21 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia poprawności obu zgłoszeń – zgłoszenia nowego klienta, ubiegającego się o zwrot oraz zgłoszenia uczestnika. Polecający musi więc poczekać, aż nowy klient dopełni formalności.

Podobnie rzecz się ma z 50-złotowym zwrotem dla nowego klienta – dane podane w formularzu zgłoszeniowym (tu uwaga: aktywacja urządzenia Galaxy A nie może nastąpić później niż 12.05.2021 r.!) muszą być poprawne. Dopiero od ich zweryfikowania, Samsung ma 21 dni na wypłatę zwrotu.

I jeszcze dwie ważne rzeczy: zarówno ze zwrotu 50 zł przy zakupie wybranego urządzenia Galaxy A, jak i premii 100 zł przy poleceniu Galaxy A można skorzystać jednorazowo.

Druga sprawa to to, że pula premii jest ograniczona do 2000 sztuk premii dla polecających i 2000 sztuk zwrotów dla nowych klientów. Jeśli więc znamy kogoś, kto chciałby zakupić smartfon z serii Galaxy A, a sami mamy jeden z nich, to wskazany byłby rozsądny pośpiech. Pieniądze przeznaczone na program poleceń z pewnością szybko się rozejdą.

Więcej szczegółów znajdziecie na specjalnej stronie Samsunga.

Nie tylko Samsung

Warto przypomnieć, że do podobnego programu poleceń zaprasza nas Vivo. Kupując smartfon tej marki, a później udostępniając kod zniżkowy innym, też możemy zyskać premię za aktywne pozyskiwanie nowych użytkowników.