Promocja: kup smartfon Vivo, a producent odda Ci część pieniędzy. Możesz jednak zyskać jeszcze więcej

Vivo dopiero niedawno weszło na polski rynek i sukcesywnie pracuje na to, aby stać się rozpoznawalną i popularną marką wśród konsumentów w Polsce. Ta promocja z pewnością marce w tym pomoże, ponieważ klienci lubią dostawać coś w prezencie, zwłaszcza jeśli jest to żywa gotówka.

Kiedy Vivo weszło do Polski w październiku 2020 roku, od razu przeprowadziło zmasowaną akcję marketingową, mającą na celu zaznaczenie swojej obecności na polskim rynku oraz zaistnienie w świadomości polskiego klienta. Niniejsza promocja ma zachęcić do zakupu wybranych smartfonów marki, dzięki czemu jej popularność w Polsce może nieco wzrosnąć.

Promocja: kup wybrany smartfon Vivo, a producent odda Ci część wydanych na niego pieniędzy

Najlepsze promocje to te, w przypadku których nie trzeba nic robić, bo cena urządzenia została obniżona i po prostu można je kupić taniej. Niestety, przygotowana przez markę Vivo promocja jest nieco bardziej skomplikowana, ale mimo wszystko atrakcyjna – w końcu kto nie chciałby dostać z powrotem części pieniędzy, które wydał na zakup nowego urządzenia?

Osoby, które zdecydują się nabyć Vivo Y11s za 499 złotych, będą mogły dostać z powrotem 50 złotych. Po zakupie Vivo Y20s za 699 złotych producent zwróci już 100 złotych. A jeśli ktoś postanowi wybrać Vivo Y70 za 1099 złotych, wówczas otrzyma z powrotem 150 złotych.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Aby otrzymać zwrot, należy zarejestrować zakup smartfona w formularzu dostępnym na dedykowanej stronie internetowej. Pieniądze można odebrać w kilku sieciach bankomatów w Polsce (ich lista znajduje się w podlinkowanym poniżej regulaminie – punkt 8e. sekcji Zasady Promocji i Realizacja Premii).

To jednak nie wszystko, bowiem po rejestracji klient otrzyma link polecający, który może udostępnić innym osobom i zachęcić je do zakupu jednego ze smartfonów marki Vivo, które są objęte promocją. Jeśli ktoś to zrobi i również zarejestruje nowo nabyty sprzęt, wówczas zarówno osoba polecająca, jak i ta, która kupiła za namową smartfon tej firmy, otrzymają premię (stawki za każdy model są takie same jak wymieniono powyżej).

Jak zatem widać, można zatem zyskać więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Producent zastrzega jednak, że osoba polecająca może otrzymać maksymalnie 10 premii za skuteczne polecenie.

Regulamin promocji „Polecanie się opłaca”