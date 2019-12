Najciekawsza premiera targów CES 2020? Samsung Neon, czyli… „sztuczny człowiek”

Najważniejsze firmy elektroniczne potrafią czasem zaskoczyć. Mam nadzieję, że takim zaskoczeniem będzie prezentacja Samsunga na zbliżających się targach CES. I nie mówię o jakichś smartfonach, a o czymś, co Koreańczycy nazwali „sztucznym człowiekiem”.

Według specjalnie utworzonej strony internetowej, Neon zostanie zaprezentowany podczas konferencji 7 stycznia, która rozpocznie się o godzinie 9:00 naszego czasu. W gruncie rzeczy, trudno dokładnie określić, o co tak naprawdę chodzi Samsungowi. Można jednak z umiarkowaną pewnością stwierdzić, czym Samsung Neon nie jest.

Nie spodziewamy się kolejnego głosowego asystenta w stylu następcy Bixby. Twitterowe konto Neon dość jasno przekazało, że nie jest to sztuczna inteligencja, która miałaby konkurować z Asystentem Google, Siri czy Alexą.

Honored to have so much coverage even before we unveil. But contrary to some news, NEON is NOT about Bixby, or anything you have seen before. #NEON is coming to #CES2020, so stay tuned! @neondotlife

— NEON (@neondotlife) December 26, 2019