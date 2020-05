Samsung przedstawia swoją kartę płatniczą. Jest piękna i bardzo bezpieczna

Trzy tygodnie temu Samsung poinformował, że przy współpracy z SoFi zaoferuje swoim klientom rachunek rozliczeniowy wraz z fizyczną kartą płatniczą. Producent jednak dopiero teraz ujawnił więcej szczegółów na temat usługi Samsung Money by SoFi, która zostanie zintegrowana z Samsung Pay.

Samsung Money by SoFi

Jako że nowa usługa ma być częścią systemu Samsung Pay, nie będzie dostępna w Polsce. Samsung planuje udostępnić ją w Stanach Zjednoczonych latem 2020 roku. Za kwestie związane z bankowością odpowiedzialność weźmie FinTech SoFi, natomiast wydawcą kart ma być Mastercard. Samsung zajmie się zaś obsługą klientów przez aplikację.

Koreańczycy podkreślają, że udostępniany klientom rachunek rozliczeniowy (osobisty lub wspólny) będzie całkowicie bezpłatny. Co więcej, zostaną oni nagrodzeni za oszczędzanie – otrzymają wyższe oprocentowanie środków niż wynosi średnia krajowa. Taka oferta powinna zainteresować wielu konsumentów w Stanach Zjednoczonych.

Użytkownicy usługi Samsung Money by SoFi będą mogli zamówić fizyczną kartę płatniczą w bardzo ładnym wydaniu – nawet logo Mastercard dopasowano kolorystycznie do całości (standardowo jest czerwono-pomarańczowe). Co więcej, Koreańczycy dadzą klientom możliwość bezpłatnego wypłacenia pieniędzy z ponad 55 tysięcy bankomatów na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Ciekawostką jest, że na fizycznej karcie płatniczej znajdzie się jedynie imię i nazwisko posiadacza, ale numer, data ważności i kod CVV już nie – te informacje użytkownik znajdzie wyłącznie w aplikacji Samsung Pay, w zakładce „Money” (dostęp do niej zostanie zabezpieczony wybraną metodą weryfikacji biometrycznej lub kodem PIN).

Jednocześnie w Samsung Money by SoFi od razu zostanie udostępniona karta wirtualna, więc użytkownik będzie mógł natychmiast zacząć robić zakupy z wykorzystaniem aplikacji Samsung Pay.

Klienci we wspomnianym programie będą mieli możliwość podejrzenia stanu konta i listy ostatnich transakcji wraz z funkcją wyszukania konkretnej płatności. Pojawi się też opcja oflagowania podejrzanej aktywności oraz wstrzymania i wznowienia możliwości płacenia. Oprócz tego, użytkownicy będą mogli tymczasowo lub całkowicie zablokować kartę, zmienić PIN i dodać zaufany kontakt.

Samsung przygotował również system nagród i benefitów dla klientów. Mogą oni dołączyć do programu Samsung Rewards, aby otrzymywać punkty za każdą transakcję z wykorzystaniem Samsung Pay. Najbardziej lojalni (z przynajmniej 1000 punktów) będą mogli wymienić je na prawdziwe pieniądze, które zostaną wypłacone bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy w Samsung Money by SoFi.

