Na aktywną jesień: Samsung Galaxy Watch Active 2 z opaską gratis!

Decyzja o zamknięciu siłowni i basenów spowodowała, że wiele osób musiało radykalnie zmienić swoje plany treningowe na najbliższe miesiące. Alternatywą jest, chociażby, ćwiczenie na zewnątrz. Jako że zawsze warto monitorować postępy, przydałby się inteligentny zegarek albo opaska, na przykład Samsung Galaxy Watch Active 2, który właśnie został objęty ciekawą promocją.

Zegarek nie tylko dla sportowców

Inteligentny zegarek Samsung Galaxy Watch Active 2 to, wbrew obecności słowa active w nazwie, urządzenie dedykowane bardzo szerokiej grupie odbiorców. To jeden z najbardziej uniwersalnych zegarków na rynku, który łączy w sobie bardzo zaawansowane możliwości współpracy ze smartfonem, z narzędziami do monitorowania aktywności fizycznej. Nie jest to więc typowy smartwatch dla sportowców, mimo tego, możliwości monitorowania treningów wystarczą zdecydowanej większości odbiorców.

Prezent: opaska Samsung Galaxy Fit 2

Decydując się na zakup smartwatcha Samsung Galaxy Watch Active 2 w sklepie Media Expert, można otrzymać za darmo opaskę Samsung Galaxy Fit 2.

By skorzystać z promocji, należy dodać do koszyka jeden z zegarków objętych promocją (pełna lista dostępna tutaj), użyć kodu rabatowego P-8508 i wybrać kolor inteligentnej opaski.

Promocja obowiązuje do 8 listopada lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły dostępne są w linku poniżej.

Skorzystaj z promocji w Media Expert

Samsung Galaxy Watch Active 2 – modele w promocyjnych cenach

Oprócz gratisu w postaci opaski Samsung Galaxy Fit 2, część z dostępnych zegarków objętych jest przeceną. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wariant wykonany z aluminium, w kolorze srebrnym, o średnicy 44 mm. Jego cena została obniżona o ponad 140 złotych – do poziomu 1109,21 złotych.

Przeceną objęto również modele z LTE, w kolorze czarnym, wykonane ze stali nierdzewnej. Wersja 40 mm kosztuje teraz 1649 złotych (taniej o 80 złotych) a 44 mm – 1699 złotych (taniej o 150 złotych).

Dodatkowo, na dwa warianty sklep udostępnia kody rabatowe, obniżające ich cenę o 100 złotych (srebrny, 40 mm, stal nierdzewna – teraz po 1379 złotych) albo 80 złotych (złoty, 44 mm, stal nierdzewna – teraz po 1469 zł). W tym wypadku promocje wykluczają się, dlatego decydując się na rabat, nie otrzymamy opaski. Kod rabatowy ME-29-04-11 obowiązuje do 4 listopada.

Pobiegamy razem?

Zakup zegarka Samsung Galaxy Watch Active 2 w zestawie z opaską Samsung Galaxy Fit 2 to świetna okazja, by zacząć biegać albo jeździć na rowerze, wciągając przy tym osobę bliską do towarzyszenia w naszej aktywności, obdarowując ją darmową opaską.

Tegoroczna jesień, mimo sporych ograniczeń, też może być czasem spędzonym aktywnie!