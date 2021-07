Samsung przygotowuje gigantyczny tablet z ekranem 14,6 cala

Tablety z założenia są urządzeniami o nieco większej przekątnej ekranów, dlatego normą są sprzęty o wyświetlaczach 11-calowych, a nawet zbliżających się do przekątnej 13 cali. Większe powierzchnie robocze zwykle trafiają już do hybryd i laptopów, ale Samsung ma w tej materii inne zdanie. Jeden z kolejnych tabletów tego producenta może mieć naprawdę duży ekran.

Nadchodzi ojciec wszystkich tabletów z Androidem

Samsung zwykle każdego roku ma dla fanów marki topowy tablet z pierwszorzędnym ekranem i znakomitą specyfikacją. Flagowa seria Galaxy Tab S często stawiana jest za wzór dla innych producentów, będąc ucieleśnieniem tego, jak powinien wyglądać i działać dobry tablet z Androidem. Zwykle przekątne ekranów w tych urządzeniach nie przekraczają 13 cali – na przykład największy Galaxy Tab S7+ ma wyświetlacz 12,4″. Nadchodzi jednak prawdziwy Goliat.

Reklama

Samsung Galaxy Tab S7+ (fot. Andrzej Libiszewski)

Zgodnie z najnowszymi informacjami, Samsung zamierza zaprezentować nową linię tabletów Galaxy Tab S8 dopiero na początku przyszłego roku. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku podzespołów, jest to całkiem prawdopodobne. Branża musi radzić sobie z niedoborami chipów i ich efekty są widoczne także w innych kategoriach sprzętowych. Ważne jest to, na jakie urządzenie zapowiada się największy z samsungowych tabletów. Model Galaxy Tab S8 Ultra może zostać wyposażony w duży, 14,6-calowy ekran OLED. To przekątna niemalże zarezerwowana dla laptopów i hybryd. Jeśli więc Samsung rzeczywiście będzie oferował taki tablet, to będzie to największe urządzenie tego typu w portfolio Koreańczyków. Obudowa ma zmieścić także baterię o pojemności 12 000 mAh.

Ponadto, sugeruje się, że poza wersją Ultra, zadebiutują też dwie inne wersje, z mniejszymi wyświetlaczami, choć także obsługiwanymi przez rysik S Pen. Zyskają one edycje z modemem 5G, ale i „tradycyjne” – z łącznością LTE oraz bez możliwości łączenia się z sieciami komórkowymi (Wi-Fi).

Koreańskie media podają spodziewane ceny nowych tabletów. Mają one zaczynać się od 740 dolarów, przez 1120 dolarów dla średniej wersji, po 1320 dolarów w wypadku wspomnianego wyżej, 14,6-calowego potwora. Jeśli spodziewany czas premiery urządzeń jest dokładny, to przed zakończeniem roku jeszcze z pewnością będziemy mieli więcej informacji na temat serii tabletów Galaxy Tab S.