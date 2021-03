Samsung Galaxy S21 sprzedaje się w USA aż trzykrotnie lepiej niż poprzednik!

Zeszłoroczne flagowce Samsunga nie sprzedawały się tak dobrze jak by tego chciał południowokoreański producent. Rok 2021 zdaje się być lepszy, zarówno dla klientów jak i samego Samsunga, ponieważ według statystyk, seria Galaxy S21 sprzedaje się znakomicie.

Samsung Galaxy S21 potroił sprzedaż zeszłorocznego modelu

Jak podają dziennikarze Sammobile, sprzedaż najnowszych smartfonów Galaxy S21 ma się świetnie. Co prawda, dane na które się powołują dotyczą jedynie Stanów Zjednoczonych, ale i tak trzykrotnie wyższe wyniki sprzedażowe niż w przypadku serii Galaxy S20 to powód do dumy. Warto mieć również na uwadze, że ceny Galaxy S21 zostały już obniżone o 200 dolarów, co z pewnością również przyczyniło się do sprzedażowego sukcesu tej serii.

Na dodatek, nie najtańszy, lecz najdroższy model spośród tegorocznych „esek” sprzedaje się najlepiej. To nie pomyłka: Galaxy S21 Ultra stanowi ponad 40% sprzedaży całej serii w Stanach Zjednoczonych. Jest to niesamowity wynik, biorąc pod uwagę dość wysoką cenę tego smartfona.

Całkiem niedawno wspominaliśmy również, że sprzedaż serii Galaxy S21 idzie świetnie w rodzimym kraju Samsunga, czyli Korei Południowej. Właśnie w tym kraju najnowsze flagowce producenta pobiły rekord sprzedaży po raz pierwszy od wielu lat, a na dodatek sprzedawały się nawet dwukrotnie lepiej niż zeszłoroczne modele.

Jak widać, najnowsze smartfony Samsunga odnoszą sukces na wielu rynkach. Nie mamy dokładnych danych prezentujących sprzedaż Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra w Europie, lecz możemy przypuszczać, że również tutaj tegoroczne flagowce radzą sobie całkiem nieźle, nawet pomimo trwającej pandemii. Wiemy za to na pewno, że Samsung wciąż zarabia świetnie i nawet globalne lockdowny nie są w stanie popsuć jego wyników finansowych.