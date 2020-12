Samsung Galaxy Buds Pro – jeszcze nie było premiery, a już sporo o nich wiemy

Nadchodzące słuchawki bezprzewodowe Samsunga, Galaxy Buds Pro, zapowiadają się świetnie. Według najnowszych informacji mają zostać wyposażone w szereg funkcji, w tym te znane z AirPods Pro.

Jeszcze lepsze słuchawki od Samsunga

Użytkownik Reddita, TheBone, dotarł do funkcji, które mają pojawić się w najnowszych Galaxy Buds Pro. Według opublikowanych przez niego zrzutów ekranu z aplikacji do sterowania słuchawkami, mają one zaoferować między innymi trzy tryby redukcji hałasów – mocne lub słabe tłumienie szumów oraz tryb otoczenia, znany ze słuchawek Apple jako tryb kontaktu.

Aktywne wytłumianie pojawi się w serii Galaxy Buds po raz pierwszy. Tryb otoczenia pozwoli nam dokładnie słyszeć, co dzieje się wokół nas oraz obniży głośność multimediów. Będzie on mógł również zostać aktywowany automatycznie po wykryciu naszego głosu, dzięki czemu słuchawki przez kilka sekund będą umożliwiały nam komfortową rozmowę bez potrzeby ręcznego zatrzymywania muzyki lub wyciągania ich z uszu. Zarówno tryb otoczenia, jak i aktywne tłumienie hałasu, będą dostępne do aktywowania ręcznie w aplikacji, jak i za pomocą Bixby.

Kolejną funkcją, jakiej Samsung pozazdrościł największemu konkurentowi, jest trójwymiarowy dźwięk. Dzięki niej będzie można odnieść wrażenie, że odgłosy z filmu otaczają nas w czasie rzeczywistym. Podczas oglądania materiałów wideo, wbudowane czujniki będą na bieżąco śledziły ruch naszej głowy i sprawdzały czy jest ona skierowana jest na ekran smartfona. Jeśli się odwrócimy, dźwięk zostanie odpowiednio przemieszczony, co sprawi, że będziemy mogli się poczuć dosłownie wrzuceni w środek akcji.

Na zrzutach ekranu widzimy również klasyczny equalizer z sześcioma domyślnymi ustawieniami, czy też balans dźwięku pomiędzy lewą i prawą słuchawką.

Dobry konkurent dla AirPods Pro

Zapowiada się, że nadchodzące słuchawki Samsunga nas nie zawiodą i zaoferują szereg ciekawych funkcji, które, choć teoretycznie znamy już z AirPods Pro, to zostały dopieszczone bardzo ciekawą funkcją automatycznej aktywacji trybu otoczenia. W połączeniu z ujawnionym przez Evana Blassa wyglądem nowych dokanałówek, całość ma szansę odnieść sukces na rynku, w szczególności wśród właścicieli smartfonów Samsunga.

Słuchawki mają zostać oficjalnie zaprezentowane na wydarzeniu Galaxy Unpacked, gdzie ujrzymy również nowe flagowce z serii Galaxy S21.