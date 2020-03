Samsung zaprezentował ekran OLED do smartfonów z modemami 5G

Coraz więcej smartfonów oferuje modem 5G (zintegrowany bądź dedykowany). Według pierwszych szacunków, w 2020 roku sprzedanych zostanie ~200 mln inteligentnych telefonów obsługujących sieć piątej generacji. Samsung opracował specjalnie zoptymalizowany wyświetlacz OLED do urządzeń tego typu. Charakteryzuje się on m.in. niższym zapotrzebowaniem na prąd.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Samsung Display jest pionierem w segmencie wyświetlaczy typu OLED – Koreańczycy zajmują się nimi już od około dekady i pod względem technologicznym mocno wyprzedzają konkurencję, która także para się produkcją takich ekranów. Zapotrzebowanie na nie w ostatnich latach dynamicznie rośnie, więc coraz więcej firm przestawia się z paneli LCD na OLED-y, aby zwiększyć przychody.

Nowy ekran OLED Samsung Display do smartfonów z modemami 5G

Samsung Display zaprezentował dziś specjalnie zoptymalizowany wyświetlacz OLED do smartfonów obsługujących sieć piątej generacji. Panel otrzymał certyfikat „Eye Care Display” od szwajcarskiej SGS (Société Générale de Surveillance), bowiem emituje tylko 6,5% niebieskiego światła, podczas gdy wprowadzone na rynek w zeszłym roku ekrany OLED (także od Samsung Display) zauważalnie więcej, bo 7,5%. Koreańczycy podkreślają też, że ilość emitowanego potencjalnie szkodliwego dla wzroku światła jest aż o 70% niższa niż w obecnie stosowanych w smartfonach wyświetlaczach LCD.

Nowy ekran OLED od Samsung Display otrzymał również certyfikat od UL (Underwriters Laboratories) za niski pobór prądu podczas pracy. Agencja oceniała poziom mocy podczas robienia zdjęć, przeglądania wiadomości, oglądania materiałów rozrywkowych oraz surfowania w internecie – okazało się, że średnie zużycie energii nowego wyświetlacza spadło z 1,5 W do 1,3 W, co oznacza spadek aż o 15%.

Wydawać by się mogło, że w jednym i drugim przypadku redukcja względem poprzedniej generacji jest niewielka, ale trzeba pamiętać, że technologia jest już tak mocno rozwinięta, że każde ulepszenie, nawet pozornie niewielkie, może realnie wpłynąć na komfort użytkowania i przyczynić się do wydłużenia czasu pracy na pojedynczym ładowaniu.

Nie bez powodu Samsung Display kieruje swój nowy wyświetlacz OLED do smartfonów z modemami 5G, bowiem aktualnie obsługa sieci piątej generacji jest bardzo „prądożerna” i trzeba szukać „oszczędności” gdzieś indziej, aby zbilansować pobór energii z akumulatora.

Przy okazji Samsung informuje, że – jak już wspomniałem – w 2020 roku sprzedanych zostanie 190 mln smartfonów z modemami 5G, a do 2024 roku liczba ta wzrośnie do zawrotnych 2024 mln. Jednocześnie spodziewany jest wzrost średniego zużycia danych z 7 GB w 2018 roku do 32 GB w 2024 roku. Jednostkowo może to nie robić wrażenia, ale jeśli pomnożymy to przez kilka miliardów użytkowników na całym świecie, to różnica będzie ogromna.

*Na zdjęciu tytułowym Samsung Galaxy S20 Ultra

Źródło: Business Wire